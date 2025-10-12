La Guardia Civil celebra en Santiago la fiesta de su patrona con una misa y un acto institucional
La festividad de la Virgen del Pilar reunió en el convento de San Francisco a diferentes autoridades civiles y militares
Debido a las obras en las instalaciones del cuartel de la Guardia Civil, situado en As Cancelas, el convento de San Francisco, en Santiago, volvió a acoger este domingo, 12 de octubre, la celebración del tradicional acto del Día del Pilar, patrona de la Benemérita, al que asistieron diferentes autoridades civiles y militares. De esta forma, la Guardia Civil honró un año más a su patrona, la Virgen del Pilar, en el marco de un acto que incluye una misa, entrega de medallas y un cóctel en los jardines del convento.
En representación del Concello de Santiago asistieron Xan Duro, concelleiro de Mobilidade, Convivencia e Centros Socioculturais, que solo participó en el acto civil; el portavoz municipal del PP, Borja Verea, y los ediles del grupo municipal popular José Antonio Constenla y José Ramón de la Fuente. También acudieron los alcaldes de Vedra, Carlos Martínez; Boqueixón, Ovidio Rodeiro; Oroso, Álex Doval; y Trazo, Josefina Suárez.
También asistieron, entre otros, el capitán de la Guardia Civil en Santiago, José Antonio Rivero Zobra; la comisaria de la Policía Nacional en Santiago, Nuria Palacios; y la jueza decana de Santiago, Sandra María Iglesias Barral.
Obras en el cuartel
El acto se celebró por tercer año consecutivo, debido a las obras en marcha en el cuartel de la Guardia Civil en Santiago, en el convento de San Francisco. Esta previsto que los trabajos finalicen antes de final de año. Se trata de un proyecto en el que el Ministerio de Interior invertirá 14 millones de euros para mejorar las condiciones laborales del personal de la Guardia Civil y la comodidad de sus familias. Asimismo, servirá para aumentar la calidad del servicio público que ofrece a la ciudadanía, al permitirle desenvolver sus funciones de forma más eficiente y en mejores condiciones.
