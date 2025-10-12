Llega a Santiago 'Nicasso', la obra del Premio Nacional, Carlos Pazos, que reflexiona sobre Picasso

El Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) expone desde esta semana en Santiago Nicasso, una obra de Carlos Pazos (Barcelona, 1949) realizada en 2006 y adquirida poco después por el CGAC que revisa el legado, la figura y el arte de Picasso (25 de octubre de 1881, Málaga; 8 de abril de 1973, Mougins, Francia).

Entre los galardones que suma Carlos Pazos, está el Premio Nacional de Artes Plásticas del Ministerio de Cultura de España (2004) y el Premio Nacional de Artes Visuais da Generalitat de Catalunya (2008).

Parte de 'La sombra de la historia'

Nicasso, se puede ver hasta el 8 febrero de 2026 en el área llamada Doble Espacio, tras el comisariado de Santiago Olmo, director del CGAC. Es parte de la muestra La sombra de la historia, una exposición centrada en los archivos y colecciones personales o secretas de distintos artistas.

Durante la presentación de Nicasso en el CGAC, se celebró el viernes un coloquio con el propio artista, Carlos Pazos, más Santiago Olmo, comisario y Emmanuel Guigon, director del Museu Picasso de Barcelona.

El horario de apertura del CGAC es, de martes a domingo, de 11 horas a 20 h. La entrada a las exposiciones es gratuita.

Coloquio entre Emmanuel Guigon, Carlos Pazos y Santiago Olmo, en el auditorio delGCGAC. / Manu Suárez

Una mirada crítica e irónica

Dicha pieza de Carlos Pazos que se exhibe en el CGAC "funciona como una mirada crítica e irónica sobre las diferentes lecturas e interpretaciones populares de las obras de Picasso y toma como punto de partida la célebre cerámica de Vallauris". En dicha localidad, el artista malagueño residió entre 1948 y 1955, etapa "de una intensa producción cerámica", detallan desde el museo compostelano.

Collage de películas comerciales

La exposición La sombra de la historia recupera ahora la pieza Nicasso, que reúne una colección de cerámicas representativas del Vallauris posterior a la etapa picassiana. La obra se acompaña de diversas piezas relacionadas, entre las que destaca Nicasso, el film, donde Carlos Pazos compone un collage de escenas tomadas de películas comerciales realizadas entre 1950 y 2000 con Picasso citado o evocado como símbolo de extravagancia.

Además, se incluye un vídeo documental de Vacca sobre la primera presentación pública de la obra en el Museu Abelló de Mollet del Vallès (Barcelona). En esa ocasión, la instalación se exhibió en un espacio con forma de escaparate, abierto a la mirada de los transeúntes las veinticuatro horas del día, como si de una tienda se tratara.