ARTE
Llega a Santiago 'Nicasso', la obra del Premio Nacional, Carlos Pazos, que reflexiona sobre Picasso
Premio Nacional de Artes Plásticas, su obra en Santiago es parte de la muestra del CGAC 'La sombra de la historia', exposición centrada en los archivos de distintos artistas
El Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) expone desde esta semana en Santiago Nicasso, una obra de Carlos Pazos (Barcelona, 1949) realizada en 2006 y adquirida poco después por el CGAC que revisa el legado, la figura y el arte de Picasso (25 de octubre de 1881, Málaga; 8 de abril de 1973, Mougins, Francia).
Entre los galardones que suma Carlos Pazos, está el Premio Nacional de Artes Plásticas del Ministerio de Cultura de España (2004) y el Premio Nacional de Artes Visuais da Generalitat de Catalunya (2008).
Parte de 'La sombra de la historia'
Nicasso, se puede ver hasta el 8 febrero de 2026 en el área llamada Doble Espacio, tras el comisariado de Santiago Olmo, director del CGAC. Es parte de la muestra La sombra de la historia, una exposición centrada en los archivos y colecciones personales o secretas de distintos artistas.
Durante la presentación de Nicasso en el CGAC, se celebró el viernes un coloquio con el propio artista, Carlos Pazos, más Santiago Olmo, comisario y Emmanuel Guigon, director del Museu Picasso de Barcelona.
El horario de apertura del CGAC es, de martes a domingo, de 11 horas a 20 h. La entrada a las exposiciones es gratuita.
Una mirada crítica e irónica
Dicha pieza de Carlos Pazos que se exhibe en el CGAC "funciona como una mirada crítica e irónica sobre las diferentes lecturas e interpretaciones populares de las obras de Picasso y toma como punto de partida la célebre cerámica de Vallauris". En dicha localidad, el artista malagueño residió entre 1948 y 1955, etapa "de una intensa producción cerámica", detallan desde el museo compostelano.
Collage de películas comerciales
La exposición La sombra de la historia recupera ahora la pieza Nicasso, que reúne una colección de cerámicas representativas del Vallauris posterior a la etapa picassiana. La obra se acompaña de diversas piezas relacionadas, entre las que destaca Nicasso, el film, donde Carlos Pazos compone un collage de escenas tomadas de películas comerciales realizadas entre 1950 y 2000 con Picasso citado o evocado como símbolo de extravagancia.
Además, se incluye un vídeo documental de Vacca sobre la primera presentación pública de la obra en el Museu Abelló de Mollet del Vallès (Barcelona). En esa ocasión, la instalación se exhibió en un espacio con forma de escaparate, abierto a la mirada de los transeúntes las veinticuatro horas del día, como si de una tienda se tratara.
- El cierre de la base de Ryanair ya es causa de despido en otras empresas en Lavacolla: «Afectará a toda Galicia»
- La transformación de un histórico edificio de Santiago en un restaurante de dos plantas se retrasa un año más
- El profesor de la USC más valorado en el ránking de Stanford: «Se están incorporando investigadores jóvenes con mucha fuerza»
- Los creadores de 'El caso Asunta' buscan figurantes en Galicia para rodar en Santiago una nueva serie para Netflix: esto es lo que necesitan
- Santiago tendrá vuelo directo a Nueva York: United Airlines aterrizará en Lavacolla en 2026
- Alertan de una macropelea con una veintena de implicados en el Ensanche de Santiago: nadie quiso denunciar
- El pionero de la química moderna en Santiago represaliado por el franquismo que homenajea el Día da Ciencia en Galicia
- Arranca la venta de viajes del Imserso: «No me gusta poner la barriga al sol, prefiero los destinos culturales»