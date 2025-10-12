Nueva negativa de la Xunta: rechaza el recurso de Raxoi para ser zona de alquiler tensionado

Santiago no logra por el momento que la Xunta recapacite sobre su negativa a declarar la ciudad como zona de alquiler tensionado. La Consellería de Vivenda ha rechazado ya el recurso de reposición interpuesto por el Concello en el que pedía que reconsiderase su decisión. A principios de agosto el Gobierno autonómico dio por «desistida» la solicitud presentada por Raxoi para aplicar esta medida, que permitiría poner tope a los precios del arrendamiento en determinadas circunstancias. La Xunta nunca ha visto con buenos ojos esta figura impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez dado que considera que no solucionará el problema de los elevados precios del alquiler. Pese a todo sí la ha autorizado en A Coruña, mientras que se la ha negado a Santiago argumentando que no entregó correctamente la documentación solicitada.

Fuentes de la Conselllería de Vivenda confirman que «se ha desestimado» el recurso del Concello de Santiago. Tras una reunión mantenida a principios de septiembre entre técnicos del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) y del Concello de Santiago, Raxoi anunció que no tiraba la toalla para intentar que la ciudad fuese declarada como zona de alquiler tensionado. Para ello activó una doble vía. Una de las medidas fue la de remitir el recurso de reposición a la Xunta, pero no ha sido aceptado. La otra es reformular el informe de diagnóstico presentado ante el IGVS para tratar de que sea aceptado por la Xunta. «Estamos preparando la documentación para presentar una nueva solicitud e iniciar de nuevo el procedimiento», confirman fuentes del Gobierno de Goretti Sanmartín.

El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) había solicitado al Concello a principios de julio la elaboración de un nuevo documento de diagnosis de la situación del tensionamiento en el mercado residencial del municipio y la corrección de otras «deficiencias». EL IGVS reprochó al Ayuntamiento que el informe, realizado en la Universidade de A Coruña, aportase datos de un conocido portal inmobiliario para justificar la subida de precios. El Concello se negó en principio a reformular el estudio. Argumentó que el documento hacía referencia a las cifras que publica Idealista, pero también contenía datos extraídos de fuentes oficiales como el Observatorio Galego da Vivenda dependiente de la propia Xunta que demostraban que la subida de los precios del alquiler en Santiago había sido suficientemente alta como para cumplir los requisitos y ser declarada zona de alquiler tensionado.

En enero de este año, el concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás, presentó el estudio encargado por el Concello al Grupo de Estudos Territoriais de la Universidade da Coruña (UDC). El informe de diagnóstico concluyó que todos los distritos del concello de Santiago cumplían los requisitos que se establecen en la Ley de Vivenda.

En el periodo analizado, entre 2018 y 2023, el IPC gallego creció un 20,8%, mientras que los alquileres en Santiago lo hicieron un 46,2%. La legislación determina que para la declaración de zona tensionada basta con que la diferencia sea de tres puntos.

Sin embargo, en julio el IGVS se mostró muy crítico con el informe y reclamó que se corrigiese el documento. La reformulación obligaría a volver a sacar a información pública el documento lo que retrasaría el proceso. El Concello se negó a rehacer el informe de diagnóstico y a principios de agosto el IGVS confirmó su negativa a declarar la ciudad como zona de alquiler tensionado. Raxoi volverá ahora a intentarlo con una nueva solicitud a la Xunta, que tardará meses en resolverse.