«Queremos que la magia vuelva a Santiago, de donde nunca debió irse»

El festival Encantos en Compostela encara este domingo el cierre de su segunda edición, financiada por el Concello de Santiago y organizada por la promotora Magia en la Manga, con Óscar Fernández entre sus impulsores.

Divulgar la magia

«Es un evento de formato pequeño, ya que nuestra idea es que haya magia en asociaciones, cafés, ... para descentralizar la cultura porque Santiago es mucho más que el casco Viejo y la Zona Nueva, tiene muchas parroquias alrededor y la idea es que la cultura y la magia llegue a todos esos sitios», aclara. Hoy, hay citas de entrada libre en el Clínico (11 h.; con Gonzalo Albiñana), Conxo (CSC aurelio Aguirre, 18 h., con Samuel Moreno), Lavacolla (Multiusos, 12:30 h., con S. M.) y en el CSC Casa Agraria (12 h., con Iago Saavedra), con entrada libre

«En Santiago ya hubo festivales muy potentes como Compostela Máxica, con un gran presupuesto y artistas internacionales, y ahí es donde yo, como espectador, me enamoré de la magia. Y nuestra apuesta, más humilde y más local, va en esa línea de hacer que la magia vuelva a Santiago de donde nunca debió irse», afirma Óscar Fernández .

Sara Rodríguez, maga

Sara Rodríguez, también maga e impulsora de Encantos en Compostela, añade: «Santiago es una ciudad increíble y más para un festival como éste», dice una de las pocas mujeres del sector.

«Somos pocas, pero cada vez somos más. Soy optimista», dice a EL CORREO GALLEGO quien debe su vocación «a Kiko Pastur y el Mago Antón», añade. Por cierto, su show Singularia llega el 14 de noviembre a Tui (Teatro Municipal) y el 30 a Vigo (Praza do Rei), ahí ya «con las entradas agotadas», cuenta agradecida al apoyo vigués ante su primer espectáculo en solitario.

El compostelano que reabrirá el Museo de la Magia

El mago santiagués Eloy Fernández también bebió del extinto Compostela Máxica y aplaude capítulos posteriores como el reciente Galicia Ilusiona, «que es genial», matiza antes de reivindicar los formatos más pequeños.

«Llevar la magia a comercios del casco histórico, cafés y centros socioculturales ayuda a no enfocar todo para los turistas y hacer cosas también para la vecindad y Encantos en Compostela tiene la voluntad firme de hacer proyecto de ciudad», apunta este especialista en la magia de cerca, admirador del añorado Arturo de Ascanio.

«Ese gran maestro de la magia española decía que la magia de cerca es ‘la magia más pura’, donde se dan los elementos artísticos de la magia de la forma esencial, y aunque la magia en escena tiene toda esa espectacularidad que está muy bien, la magia de cerca te permite, de alguna manera, hilar más fino con lo que llamamos sesiones de cóctel». Tras el cierre del Museo de la Magia, Eloy Fernández «y Marcos Waldemar», trabajan para abrir «una nueva etapa» en ese local de San Martín Pinario. Y anhelan crear «un circuito gallego de magia que ayude a que vengan magos importantes para hacer varias actuaciones en Galicia durante una misma semana», detalla Eloy Fernández, parte de la asociación Compostela Máxica .