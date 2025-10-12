Santiago se acerca a los 30 grados: «No es extraño para un mes de octubre»

A pocos días de superar el ecuador del mes de octubre, Galicia sigue disfrutando de un episodio de tiempo seco y con temperaturas altas para la época del año. Santiago registró este domingo, Día de la Hispanidad, una temperatura máxima de 27,7 grados, a las 16.13 horas, según los datos del Observatorio Astronómico Ramón María Aller de la Universidade de Santiago. El sábado la máxima se situó en 27,5 grados.

Con todo, el coordinador científico del Observatorio, José Ángel Docobo, indica a EL CORREO GALLEGO que «no es extraño tener estas temperaturas en un mes de octubre».

En el año 2023 se superaron los treinta grados en varias jornadas, registrándose la temperatura máxima de 32,3 grados el día 7. También en el 2018 el Observatorio de la USC apuntaba 30,4 grados, el día 3. Y ya casi tocando noviembre, el 28 de octubre de 2016, hubo 28,1 grados en la capital gallega.

Más de 5.500 peregrinos llegaron a Santiago el fin de semana

En un fin de semana marcado por las altas temperaturas, más de 5.500 personas concluyeron el Camino de Santiago, según datos de la Oficina de Acogida del Peregrino. En concreto, hubo 3.021 peregrinos el sábado y hoy, a las 20.00 horas, eran 2.528. Muchos se reunieron durante las horas centrales del día en el Obradoiro u otros espacios de la zona vieja de la ciudad. Ya por la mañana, se pudieron ver largas colas para entrar en la Catedral por la Praza de Praterías