Dano Cerebral Santiago recibe 550.000€ de la Xunta para la ampliación de su sede

Fabiola García destaca que gracias a las nuevas instalaciones se podrá duplicar el número de plazas disponibles

Luciano Fernández y Fabiola García ante las obras de ampliación de la sede de Dano Cerebral Santiago.

Luciano Fernández y Fabiola García ante las obras de ampliación de la sede de Dano Cerebral Santiago. / Cedida

Redacción

Santiago

La Xunta de Galicia ayudará a financiar la ampliación de la sede de la Asociación Dano Cerebral Santiago con 550.000 euros, gracias al convenio firmado este sábado entre la conselleira de Política Social, Fabiola García, y el presidente de la entidad compostelana, Luciano Fernández.

La conselleira avanzó durante su visita a las instalaciones que esta colaboración permitirá duplicar el número de plazas, hasta alcanzar las 80.

Según indicó, se ampliará la sede y se mejorarán los espacios para adecuarlos a las necesidades de los usuarios.

Nuevas salas

En concreto, aseguró que está previsto que se lleve a cabo la ampliación del comedor, así como la creación de nuevas salas de descanso para fisioterapia y para actividades grupales de Dano Cerebral Santiago.

Fabiola García recalcó además el importante papel que realizan este tipo de entidades sociales en todo lo referido a la atención a personas con discapacidad.

Recordó, por último, que «son parte de la conquista de derechos y avances consolidados en los últimos años» y forman una red de apoyos que permite a la Administración gallega llegar a las personas que más lo precisan.

TEMAS

