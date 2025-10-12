Dano Cerebral Santiago recibe 550.000€ de la Xunta para la ampliación de su sede
Fabiola García destaca que gracias a las nuevas instalaciones se podrá duplicar el número de plazas disponibles
Redacción
La Xunta de Galicia ayudará a financiar la ampliación de la sede de la Asociación Dano Cerebral Santiago con 550.000 euros, gracias al convenio firmado este sábado entre la conselleira de Política Social, Fabiola García, y el presidente de la entidad compostelana, Luciano Fernández.
La conselleira avanzó durante su visita a las instalaciones que esta colaboración permitirá duplicar el número de plazas, hasta alcanzar las 80.
Según indicó, se ampliará la sede y se mejorarán los espacios para adecuarlos a las necesidades de los usuarios.
Nuevas salas
En concreto, aseguró que está previsto que se lleve a cabo la ampliación del comedor, así como la creación de nuevas salas de descanso para fisioterapia y para actividades grupales de Dano Cerebral Santiago.
Fabiola García recalcó además el importante papel que realizan este tipo de entidades sociales en todo lo referido a la atención a personas con discapacidad.
Recordó, por último, que «son parte de la conquista de derechos y avances consolidados en los últimos años» y forman una red de apoyos que permite a la Administración gallega llegar a las personas que más lo precisan.
- El cierre de la base de Ryanair ya es causa de despido en otras empresas en Lavacolla: «Afectará a toda Galicia»
- La transformación de un histórico edificio de Santiago en un restaurante de dos plantas se retrasa un año más
- El profesor de la USC más valorado en el ránking de Stanford: «Se están incorporando investigadores jóvenes con mucha fuerza»
- Los creadores de 'El caso Asunta' buscan figurantes en Galicia para rodar en Santiago una nueva serie para Netflix: esto es lo que necesitan
- Santiago tendrá vuelo directo a Nueva York: United Airlines aterrizará en Lavacolla en 2026
- Alertan de una macropelea con una veintena de implicados en el Ensanche de Santiago: nadie quiso denunciar
- El pionero de la química moderna en Santiago represaliado por el franquismo que homenajea el Día da Ciencia en Galicia
- Arranca la venta de viajes del Imserso: «No me gusta poner la barriga al sol, prefiero los destinos culturales»