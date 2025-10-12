Los títeres de Galicreques alegran Santiago

La alegría del festival internacional de títeres Galicreques, tomó este sábado parte del Mercado de Abastos de Santiago al mediodía con una obra llamada Tarot-creques Animados, de Titirot, cita donde estuvo también Luis Vallecillo (actuó luego en el CSC de Conxo con un show llamado Magic & Music) y Jorge Rey, ese actor, titiritero, promotor cultural y fundador de este certamen que vive su edición número 30 y cuyos espectáculos de calle, en los centros socioculturales (CSC) y carpa de la Alameda, son gratis.

Varios escenarios

Al tiempo, en A Reixa se representaba El último árbol, de la compañía colombiana El Guiño del Guiñol. Además, ya por la tarde, la Alameda ofreció Percorrendo camiños, de Os Monifates, grupo formado por Alberto Millán Betanzos y Xosé Piñeiro Pérez. Beneficiado por un día primaveral, el festival juntó una mezcla de público de distintas generaciones y procedencias. En el CSC Romaño se vio además Pasmo de pedra, de Mircromina Teatro ; y en la Alameda, Lazarillo del Riachuelo, del argentino Gonzalo Guevara.

Un plano de 'Tarot-creques Animados', de Titirot, en el exterior del Mercado de Abastos. / Antonio Hernández / Antonio HernÃ¡ndez Rios

Citas del domingo 12

Este domingo, a las 12 h., la carpa de la Alameda ofrece un taller de títeres de papel, antes de que se escenifique ahí mismo (13 h.), O rei va nu, de Fio De Azeite; se represente después (17.30 h.) Fíos máxicos, del grupo Marionetas Rui Sousa; y a las 20 h., siempre en ese mismo área, Canções de liberdade, de la compañía Brothers In Arms, que conmemora los 50 años de 25 de abril que cambió la vida de Portugal.

El festival Galicreques, organizado por la asociación cultural Barriga Verde, alterna estrenos de pago y espectáculos de entrada libre y, en paralelo, mañana empieza su programación escolar (los centros pueden reservar plaza por teléfono: 667-771147 o 981-801237).

Patrocinios

Galicreques 2025 tiene el patrocinio del Concello de Santiago, de la Deputación da Coruña, de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), del Ministerio de Cultura y de la Ritto (Red de Festivales Internacionales de Títeres de Otoño).