Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 13 de octubre, en Santiago?

TÍTERES. Dentro del festival Galicreques, a las 11 h., en el EEI O Gaioso (O Eixo), se representa Pasmo de Pedra, de Mircromina; a las 10.30 h, en la carpa de la Alameda, Verán na lavandería, de K’paparota y Danthea; a las 12 h. y 18 h., en el Teatro Principal, Buh, que medo, de Teatro Escena; y a las 20 horas, la carpa de la Alameda acoge una a mesa redonda sobre el trigésimo aniversario de este certamen de títeres, tertulia conducida por Jorge Rey, director del festival (se prolonga hasta el domingo).

Beatriz Cancela habla del barroco musical

CONFERENCIA. El Ateneo de Santiago propone a las 19:30 horas, en la sede de Afundación de la Rúa do Vilar, 19, una conferencia titulada La expresividad dramática en el Barroco: de Monteverdi a J. S. Bach, que será impartida por Beatriz Cancela.

Es una cita de entrada libre que forma parte del VII Festival de Música Antigua y Barroca que promueve el Ateneo.

Cancela Montes es diplomada en Educación Musical por la Universidade de Santiago, doctora en Historia y Ciencias de la Música por la Univ.de Oviedo y profesora de música en secundaria.

Dicho festival ofrece mañana un homenaje a Wanda Landowska, a las 20 h., en el Salón Teatro, con un concierto del estadounidense Kenneth Weiis (clave), con entradas a 10 euros.

Arte emergente en el Auditorio de Galicia

MUESTRA. La tanda de finalistas del premio Auditorio de Galicia de Artes Plásticas ocupa dicho espacio, cita de entrada libre con obra de Andrés Rodís, Alberto Ardid, Manuel Alejandro Balsas Navarro, Blanca Castro, Lara y Noa Castro Lema, Cristian Cerqueira, Fabián Cidrás Pérez, Matías Daporta, Carlos Fero o Nuria Figueiredo, entre más protagonistas.

La agrupación musical Troyanos de Compostela, en el CSC Romaño

ANIVERSARIO. La agrupación musical Troyanos de Compostela realiza este lunes un ensayo abierto al público, con motivo de su décimo aniversario.

Será en el centro sociocultural de Romaño, a partir de las 20:30 horas, y se prolongará durante una hora y media.

A través de esta iniciativa se busca acercar al público compostelano este proyecto musical que parte del Museo Casa de la Troya e incluye a una treintena de personas.

