De una app de citas a un atraco con fuga: la película que Óscar Casas rodó en Santiago se estrenará en diciembre

Un atraco, una app de citas y una huida casi imposible. Estos son los ingredientes de 'Me has robado el corazón', la película que Óscar Casas grabó en Santiago a principios de este año, la cual causó gran expectación en la ciudad por aquel entonces.

Si bien inicialmente estaba previsto su estreno para 2026, finalmente la película podrá verse en cines el próximo 5 de diciembre.

Dirigida por Chus Gutiérrez y protagonizada por Óscar Casas y Ana Jara, la comedia romántica con toques de road movie cuenta además con la participación de los gallegos Luis Zahera, Miguel de Lira, Raquel Espada o Xurxo Carreño en el reparto.

Completan el reparto Antonio Pagudo, Ana Milán, Arturo Valls, Alba Gutiérrez, Mario Marzo, Pol Granch, Juan Amoedo y Francis Lorenzo, entre otros.

Tráiler de 'Me has robado el corazón'

'Me has robado el corazón' está basada en la idea original de Alberto Arruty e inspirada en una noticia real sobre un caso ocurrido en los Estados Unidos.

La historia sigue a Eric, un joven ingeniero que, tras conocer a Vera en una app de citas, la engaña para que sea su conductora en su huida hacia Galicia, después de robar un banco en Madrid, mientras la policía les persigue.

Hace unos días se publicaba en tráiler oficial de la película en el que puede verse un pequeño adelanto de cómo será la comedia romántica.

La película, además de en la capital gallega, también se rodó en otras localizaciones como Laza, Verín o Cambados. De hecho, el Entroido tiene un papel destacado en la peli.

Producida por la gallega Ficción Producciones para Sony Pictures International Productions, cuenta además con la participación de RTVE y TVG, así como de Prime Video, donde podrá verse tras su paso por los cines de toda España.