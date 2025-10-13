«La ciberseguridad debe estar en nuestro día a día»

La Cátedra Economía de la Ciberseguridad USC-Incibe que codirige María Bastida ha organizado el primer Espacio CIBERGalicia 2025, que tendrá lugar el 22 y 23 de octubre en la Cidade da Cultura, y en el que se pondrá el foco en el emprendimiento tecnológico y la ciberseguridad con impacto real. La matrícula es gratuita, pero es necesario inscribirse previamente en la web de la cátedra.

¿A quién se dirige el congreso?

A todo aquel que pueda utilizarlo. Pretendemos que sea un altavoz de empresas gallegas del sector porque las hay muy buenas y que están desarrollando soluciones muy punteras. Y eso da cabida a las pymes y a los autónomos para conocer herramientas aplicables en su día a día y que les van a proteger. Pero también tiene un corte académico por la cátedra, y hemos querido abarcar temas de economía, de empresa, sobre los derechos de las personas trabajadoras y obligaciones en ciberseguridad.

¿Con qué objetivos se plantea?

Queremos poner el foco en que el tema de la ciberseguridad, que muchas veces suena a una cuestión muy técnica, y es mucho más de las personas que algo técnico. Si lo tuviera que definir en una frase, diría que no queremos un congreso teórico, sino un espacio vivo en el que haya demostraciones de empresa, en el que haya práctica y surjan propuestas de colaboración, ideas y sinergias. Queremos acercar la ciberseguridad a la economía real y reforzar Galicia en este contexto porque tiene potencial, y esa es también la obsesión con la que partimos en la cátedra.

Ha de ser una herramienta de trabajo más

¿Qué destacaría del programa?

Destacaría sobre todo el objetivo, más allá de los ponentes internacionales o empresas que están haciendo cosas muy interesantes, porque desde el inicio de la cátedra detectamos que la ciberseguridad se suele asociar a aspectos técnicos, cuando es algo que sin embargo debemos incorporar en nuestro día a día, como una herramienta de trabajo más.

¿Una herramienta tanto para pymes como grandes empresas?

Por supuesto. Tenemos claro desde hace ya mucho tiempo que o nos subimos al carro de la IA y de la robotización o perdemos el tren.

Una cátedra transversal y con aplicación real inmediata

¿Qué balance hace de la cátedra?

Muy positivo porque nos ha permitido meternos en un campo muy novedoso y trabajar en cuestiones que tienen una traducción directa en el día a día de las empresas y de la propia sociedad, con lo cual es un plus. Todas las cátedras de ciberseguridad que otorgó el Incibe son de carácter técnico menos la nuestra, y esa es nuestra ventaja competitiva. Es muy transversal, con una parte técnica a cargo del equipo de Senén Barro, y con cuestiones que hemos ido investigando, construyendo prácticamente de cero y viendo que su aplicación y recorrido real es inmediato. Es muy gratificante y nos ha permitido también acercarnos a temas de formación, incluyendo la formación profesional, en la que se está trabajando mucho y bien en Galicia en este campo.

¿Continuarán con las investigaciones tras finalizar la cátedra?

Sí, porque aunque no sabemos si habrá nuevas convocatorias del Incibe o no, hemos encontrado verdaderos nichos por ejemplo en materia de negociación colectiva, de derechos y obligaciones de las plantillas, y estamos intentando estimar lo que supondría el impacto de un ciberataque a nivel sectorial, puesto que no es lo mismo en la red de logística que en la administración o en el sistema educativo. Es un campo joven y que cambia tan rápido que requiere un esfuerzo de estar actualizándote continuamente, pero es muy gratificante porque todo el día estamos trabajando con estas cosas. Además, estos estudios nos han hecho cambiar algunos hábitos.

Contraseñas diferentes

¿Qué hábitos ha cambiado?

Yo era la típica que tenía la misma contraseña en todos los dispositivos y es algo que he dejado de hacer, y cuando me piden renovarla, me doy cuenta de que es por mi bien y por el de todos. Me he puesto muy reactiva con mis datos personales porque creo que, cuanto más difícil se lo pongamos a los ciberdelincuentes, mejor.