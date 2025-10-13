Desactivan una macroconcentración 'tunning' en Santiago: 150 conductores sancionados en el polígono da Sionlla
La Policía Local se enteró de la convocatoria por las redes sociales y activó un operativo para bloquear todos los accesos al recinto empresarial
Una nueva macroconcentración 'tunning' en el polígono industrial de A Sionlla, en Santiago, se ha saldado con 150 conductores sancionados: 98 por exceso de velocidad y 51 por diversas infracciones administrativas. La operación fue llevada a cabo por la Policía Local de Santiago que descubrió que se había convocado a través de las redes sociales una quedada de coches tuneados para el viernes 10 de octubre.
Ante esta información, el cuerpo municipal decidió poner en marcha un operativo en el que participaron decenas de efectivos. El plan consistió en bloquear a todos los participantes en la macroconcentración, poniendo controles en todos los accesos al parque empresarial, de manera que los asistentes no tuviesen escapatoria.
Las diferentes patrullas, ha detallado este lunes el Concello de Santiago en un comunicado, controlaron un total de 450 vehículos. Casi un centenar fueron propuestos para sanción por excesos de velocidad o conducción temeraria detectada por los efectivos policiales, mientras que 51 fueron multados por infracciones administrativas, principalmente relacionadas con reformas de consideración en los vehículos que no han superado el correspondiente proceso de homologación.
Además, dos personas fueron sancionadas por faltas de respeto a la autoridad.
