La periodista Irene Villa tras culminar el Camino de Santiago Adaptado e Inclusivo: "He entrado llorando a lágrima viva"

La periodista y psicóloga Irene Villa ha reconocido sentirse "emocionadísima" al culminar esta mañana su décimo Camino de Santiago, en esta ocasión como parte del equipo participante en la vigésimo primera edición del Camino de Santiago Adaptado e Inclusivo que organiza la Fundación También.

"Emocionadísima por hacer ya mi décimo Camino de Santiago con personas con discapacidad; he entrado como cada año en la Plaza del Obradoiro llorando a lágrima viva", ha reconocido al llegar a la emblemática plaza compostelana.

A punto de cumplirse 34 años desde que, junto a su madre, sufriera un grave atentado de la banda terrorista ETA que a punto estuvo de costarle la vida y que le arrebató las dos piernas y varios dedos de una mano, Irene Villa ha admitido que no deja de ser "emocionantísimo que se caiga la plaza en aplausos cada vez que llegamos".

La periodista y psicóloga Irene Villa, con el grupo de participantes este año en la 21ª edición del Camino de Santiago Adaptado e Inclusivo organizada por la Fundación También / Cedida

Como ella misma explica, en el grupo de participantes este año en la 21ª edición del Camino de Santiago Adaptado e Inclusivo hay participantes de todas las edades y distintas discapacidades.

"Este año hay niñas a las que hace poco tiempo les han amputado las dos piernas como a mí con doce años, también otro niño con parálisis cerebral y otro ciego, y ver que ellas también han hecho todas las etapas del Camino es muy emocionante", ha afirmado.

Irene Villa, que ha completado las etapas del Camino de Santiago en handbike (bicicleta impulsada por las manos), ha destacado la actividad "espiritual, emocional y deportiva" que representa recorrer la ruta jacobea.

"Necesitamos normalizar la discapacidad y poder hacer lo que todo el mundo", ha indicado.

El director general de la Fundación También, Carlos Rolandi, ha reconocido por su parte "el tremendo chute de energía" que supone "la sonrisa" que se aprecia en todos los participantes y sus familiares.

"Para ellos es una alegría inmensa llegar aquí; es una maravilla de convivencia", ha reconocido, y ha subrayado también la colaboración y la "acogida increíble" que el grupo ha tenido durante el recorrido tanto por parte de peregrinos españoles como de otros países.

Un Camino de Santiago cada vez más accesible

El director general de la Fundación También ha reconocido el progreso y las mejoras que se han realizado en los tramos del Camino de Santiago, sobre todo a la hora de hacerlo mucho más fácil y accesible a las personas con algún tipo de discapacidad.

"Impensable cuando comenzamos e hicimos la primera etapa. Hoy es un lujo porque la primera vez que lo hemos hecho recorrimos 40 kilómetros sin encontrar un solo bar que tuviera un baño adaptado", ha comentado satisfecho tras alcanzar un año más la meta de la Plaza del Obradoiro.

En esta 21ª edición del Camino de Santiago Adaptado e Inclusivo que organiza la Fundación También los participantes ha recorrido aproximadamente 60 kilómetros distribuidos en tres etapas cortas, desde el pasado viernes 10 de octubre hasta hoy lunes.