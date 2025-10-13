La iniciativa privada impulsa el polígono de Lavacolla ante la falta de suelo industrial en Santiago

Con un marcado déficit de suelo industrial que lleva años dificultando el asentamiento de nuevas empresas en Santiago y con una ampliación del polígono de A Sionlla que va más lenta de lo que algunos quisieran, la iniciativa privada ha fijado su atención en otro punto de la ciudad en el que poder desarrollar un parque empresarial que contribuya a paliar en alguna medida esa carencia en la capital gallega.

En concreto, se trata de la zona de Lavacolla, en la que la sociedad Pontepedroso Real Estate S.L. pretende promover la ejecución de un parque empresarial como proyecto de interés autonómico (PIA), precisamente atendiendo a las necesidades de ese suelo industrial que presenta la comarca compostelana.

Un PIA actualmente sometido a un proceso de evaluación ambiental estratégica, en período de consulta pública desde este 3 de octubre y hasta el 11 de noviembre próximo. Tras dicho período, el informe ambiental estratégico se hará público en el Diario Oficial de Galicia y en el portal de Internet de la Consellería de Medio Ambiente.

Superficie total de 600.000 metros cuadrados

El parque empresarial de Lavacolla ocupará una superficie total de 600.000 metros cuadrados, de los que se destinarán un total de 292.809 a aprovechamiento lucrativo; es decir, a distribuirlos en parcelas para su venta a empresas interesadas en operar en esta ubicación de la capital gallega.

En concreto, y en el caso de que la ejecución de esta iniciativa se lleve a cabo en dos fases, la primera de ellas afectaría a una superficie de 367.366 metros cuadrados, con un aprovechamiento lucrativo de 193.061; mientras que para la segunda quedaría un área de 176.344, con una superficie útil de 99.748 metros cuadrados.

Ubicada en las inmediaciones del aeropuerto de Lavacolla, la extensión en la que se pretende actuar colinda al norte y al oeste por la autovía A-54 (Lugo-Santiago); al este por la SC-21, sobre la que se especifica que se trata de una autovía urbana que da acceso al aeropuerto Rosalía de Castro, y al sur por un camino que linda con una zona clasificada por el PXOMcomo suelo rústico de protección forestal en su mayor parte, suelo urbano en el punto en el que confluye con A Esquipa y A Sionlla, y «un pequeño tramo entre los núcleos clasificado como suelo rústico de protección agropecuaria».

Extensión de uso forestal

Se destaca asimismo en el borrador del proyecto que el ámbito de actuación está dedicado a uso forestal principalmente, con la presencia de un par de galpones para uso agropecuario y una pequeña explotación de apicultura.

Fragmentado en cuatro partes por los caminos de tierra que lo cruzan, en el margen contiguo a la SC-21 hay también una vivienda.

Sin elementos de patrimonio cultural en su interior, sí los hay en el entorno próximo, en concreto el BIC Camino de Santiago francés con código (15078012), y el borrador recopila el contenido de la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, así como el régimen de autorizaciones en estos casos.

Generación de empleo en la construcción

En un extenso documento elaborado por un equipo redactor de Proyfe S.L. para Pontepedroso Real Estate S.L., se indica que el desarrollo del parque empresarial de Lavacolla tendrá una repercusión significativa en el ámbito municipal y comarcal de Santiago, puesto que conllevará una demanda de obra en las fases de construcción y, por tanto, una repercusión positiva en las empresas del sector. Incorpora datos en lo referente al mercado laboral como que en enero de este año había 42.257 afiliados a la seguridad social y mutualidades en Compostela, de los que un 87,5% pertenecían al sector servicios (36.975), un 7,10 a la industria (3.000), un 4,4 a la construcción (1.860) y un 1% a la agricultura (422).

En lo referente al medio ambiente, indica que el PIA no afecta a espacios incluidos dentro de la Red Natura 2000 ni de la Red Gallega de Espacios Naturales Protegidos.

Enlace directo con grandes infraestructuras viarias

El borrador del parque empresarial recoge tres alternativas posibles de desarrollo, decantándose los autores del mismo por la denominada número 2, decisión que justifican porque «se libera mayor área verde en torno al cauce fluvial existente y a las masas arbóreas asociadas, creándose zonas verdes con mayor valor ecológico». Además, se subraya que resuelve mejor la necesidad de contar con una comunicación lo más directa posible desde el exterior, a poder ser próxima a las conexiones exteriores viarias, mientras que en la alternativa 1 la parcela de equipamiento se vincula al núcleo de A Sionlla, con lo que no está próximo al vial A que vertebra el parque.

En cuanto a conexiones viarias cercanas, ofrece «una solución cosida tanto con el entramado viario proveniente de los núcleos cercanos como con las grandes infraestructuras viarias próximas al parque: A-54, SC-21 y la antigua N-634».

Refuerzo del transporte público

Concluye el documento que la alternativa 2 ofrece una planificación más coherente, lo que redundará en un aprovechamiento más eficiente del suelo y en áreas verdes mejor organizadas y diseñadas para la integración paisajística, «ofreciendo una mayor permeabilidad con el entorno».

Sobre el transporte público para acceder al parque, analiza las opciones actuales y apunta a que exigiría al menos una nueva línea de autobuses y mayores frecuencias horarias.

Se prevé dotarlo de parking de dominio público y de áreas de aparcamiento para dar servicio al parque empresarial, a los espacios dotacionales y a los núcleos rurales cercanos.