Lavacolla supera la barrera de los 2,5 millones de pasajeros, pero arrastra pérdidas del 12 %

La alegría que ha generado el anuncio de una nueva ruta a Nueva York ha durado pocos días en el aeropuerto de Santiago. Los datos que Aena ha hecho públicos este lunes confirman que la terminal de Rosalía de Castro continúa por la senda de la recesión. Desde enero ha perdido el 12,2 % de sus pasajeros, con respecto a los nueve primeros meses de 2024, cuando a estas alturas del año ya sumaba 2,85 millones de pasajeros. En este momento, son 300.000 menos, puesto que la cifra a 30 de septiembre se situaba en 2,5 millones de usuarios.

Aunque Lavacolla ha conseguido superar esta barrera, todo parece indicar que este año tendrá serias dificultades para sobrepasar la de los tres millones, teniendo en cuenta el recorte de más de 400.000 plazas que aplicará Ryanair a partir de este mes y para toda la temporada de otoño-invierno en la capital gallega.

De las estadísticas de Aena se desprende que 2.496.969 viajeros de los que se anotaron entre enero y septiembre volaron en vuelos comerciales (2.021.215 en vuelos con origen o destino nacional y 475.754 internacionales). En cuanto a las operaciones, estos primeros nueve meses del año, el aeropuerto compostelano ha registrado 19.884 vuelos (un 5,4 % menos que en el mismo periodo de 2024), de los que 17.848 fueron vuelos comerciales (14.377 conexiones nacionales y 3.471 internacionales). La terminal de carga compostelana ha registrado un total de 2.774 toneladas de mercancías entre enero y septiembre de este año.

En lo que respecta a septiembre, el aeropuerto ha cerrado el mes con 303.244 pasajeros, un 7,3% menos que en septiembre de 2024, mientras que se han operado 2.386 vuelos, un 1,4% más que el mismo mes del año pasado. Por su parte, la terminal de carga del aeropuerto ha movido cerca de 340 toneladas de mercancías.