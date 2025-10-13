Llega el festival SiSons: 4 días de charlas y música en Santiago

La quinta edición del festival SiSons Connect empieza este miércoles 15 de octubre en Santiago como cita anual que sirve al mismo tiempo de foro para profesionales del sector musical (con showcases, charles, tertulias y conciertos) que de cita cultural abierta a todo el público durante cuatro jornadas.

Acto inaugural el 15

Bajo la dirección de José Francisco Saavedra, el festival SiSons Connect (nueva denominación) se celebra en varios recintos de Compostela hasta el sábado 18 de octubre. El miércoles 15 de octubre, en la Casa das Máquinas, de 17:30 horas a 19:30 h., se hace el acto inaugural y showcase con Kreze y Francisco Moreira. Y luego, actúan en el pub Borriquita de Belém: SeKadra y Leni Pérez (20:30 h.). Y a las 22 h., electrónica con KMKR en el pub Riquela (en colaboración con las Jornadas Profesionales de la Música en Extremadura).

Jueves 16 de octubre

El jueves 16 de octubre (11 h.), en la SGAE, sesión de charlas con un panel temático sobre derechos de autor y editoriales, con Alma Martínez Ortega, vicepresidenta de Aedem (Asociación Española de Editores de Música); y Miguel Diéguez, director territorial de la zona noroeste de la Sgae. Y ahí, a las 13 horas, intervienen Armando Rúa de Acces (Asociación Cultural Coordinadora Estatal de Salas privadas de música en directo); Javier García Gil , gerente de la ARC (Asociación de Representantes , Managers y Promotores de Catalunya); Daniela De Amorín Rivera, de Esmerarte Industrias Creativas; y Jorge Paredes, Fundador y CEO de TaxMM (Tax Music & Media), tanda de sesiones profesionales previstas antes del showcase de Crúas (14:15 h.).

Y de nuevo en la SGAE, desde 18 h., charlas sobre festivales de eco internacional con las intervenciones de Víctor Rodríguez (Vitico), director del Centro Nacional de Música Popular y presidente del Comité Organizador del Festival de Jazz Plaza; Antonio Roberto Martinez Kinader (en directo); Jorge Gómez Barranco, presidente del Comité del Premio Cubadisco; e Indira Milagros Fajardo Ramírez, presidenta del Instituto Cubano de la Música (ICM).

Y desde 17 h., en la Casa das Máquinas, showcase de Melón Jiménez & Lara Wong y, desde 18 h., panel sobre Cuba en la industria musical. Y sin dejar ese espacio, a las 19:30 h., showcase de Neval. Y en la sala Capitol, concierto de Acouga a las 20:30 h., con las posteriores actuaciones en ese mismo escenario de Adhara & Ritman (21:25 h.) y Bala (22:25 h.).

El viernes 17

El viernes 17 de octubre a las 11 horas, el Pazo de San Roque ofrece un panel de ponencias sobre los apoyos a la industria musical, con Juan Francisco Melgar Jaquotot (director del Centro de Coordinación de Industrias Culturales, CCIC), Henar Diez Villahoz (técnica superior de museos) y Mónica Comas Rodríguez (coordinadora de las oficinas Europa Creativa Cultura y el Punto Europeo de Ciudadanía); a las 12.25 h., networking en ese mismo recinto previo al showcase (13.15 h.) de Aksak y Alexia (otra colaboración con Jornadas Profesionales de la Música en Extremadura), antes de una nueva tanda de charlas de trabajo.

Y ya por la tarde en esta tercera jornada del viernes 17, la Capitol ofrece, desde las 20.30 horas, conciertos de Exeria, Billy Flamingos y De Ninghures:

De Ninghures. / Cedida

Jornada final y entradas

Y el sábado 18, la programación de SiSons concluye con un concierto de Lenda Ártabra en el Parque de Bonaval (13 h.), más otros tres shows ahí, con Fiandola (16 horas), Coanhadeira (19 h.) y Maghúa (20 h.), parte de un cierre en clave de foliada abierta a que participen más bandas visitando su web.

Salvo las citas en Capitol (entradas a 20 € para cada día o a 30 € si se adquiere el abono para dos), el resto de citas, son de entrada libre.

SeKadra y Leni Pérez. Al lado, Kreze. / Cedidas

Puentes de Galicia a otros mercados culturales

En la presentación del SiSons Connect 2025 hace días en el Pazo de San Roque, junto al director del festival, el citado José Francisco Saavedra, estuvieron presentes: Julio Abalde (subdelegado del Gobierno en A Coruña), Valentín García (secretario xeral de Política Lingüística), Jacobo Sutil (Director de Agadic), Natividade González (Diputada Provincial de Cultura), Xaquín López (director-gerente del Auditorio Galicia) y Miguel Dieguez (director de la SGAE en la zona noroeste), en representación de entidades e instituciones que colaboran.

Organizado por la empresa MusicArte y la Asociación Cultural Tres por Catro, el SiSons Connect tiene el patrocinio del Ministerio de Cultura, la Xunta de Galicia, la Deputación da Coruña, el Concello de Santiago y Acción Cultural Española, AC/E.

Aparte de la programación de charlas, debates, showcases y conciertos, al final de cada jornada se celebrará una xuntanza en el pub Casa das Crechas, a modo de cierre en clave distendida de las jornadas de este evento anual en Compostela que, al tiempo que sirve de plataforma para mostrar talento musical emergente, supone el punto de reunión del sector gallego con puentes hacia otras geografías y mercados, así lo prueba el elenco de ponentes y artistas de este año.