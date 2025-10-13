O Son do Camiño revelará mañana al primer cabeza de cartel
Según han informado a través de sus redes sociales, el anuncio tendrá lugar a las 10.00 horas
Luego de desvelar las fechas para su próxima edición, O Son do Camiño acaba de anunciar que este martes, 14 de octubre, dará a conocer a su primer cabeza de cartel.
Según han informado a través de sus redes sociales, el anuncio tendrá lugar a las 10.00 horas.
Cambio significativo
Se trata de un gran cambio con respecto a la dinámica de las anteriores ediciones de O Son do Camiño, en las que el festival vendía la primera tanda de abonos sin desvelar a ningún artista.
Hasta el momento, lo único que sabemos es que el popular festival volverá al Monte do Gozo de Santiago del 18 al 20 de junio de 2026, con la previsión de superar cifras anteriores y convertirse, de nuevo, en el epicentro musical del país.
Tendremos que estar al tanto de sus redes sociales para conocer qué artistas conformarán el cartel, cuándo se sacarán a la venta los abonos y si habrá o no novedades con respecto a ediciones anteriores.
