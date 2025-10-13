El rodaje de una película con un popular cómico italiano 'conquista' el casco histórico de Santiago

La Praza do Obradoiro acoge este lunes el rodaje de la película italiana 'Buen Camino', escrita por Gennaro Nunziante y Luca Medici -cuyo nombre artístico es Checco Zalone-, y dirigida por el propio Nunziante. La cinta cuenta la historia de Checco, un millonario mimado que, tras la desaparición de su hija adolescente, se embarca en el Camino de Santiago, en un viaje lleno de dificultades, descubrimientos y una oportunidad única de reconectar con ella. El rodaje incluye, además de Santiago, otras localizaciones como Saint-Jean-Pied-de-Port, Pamplona y Finisterre, entre otras.

El elenco de la película aterrizó en la capital gallega el pasado fin de semana y en la mañana de hoy el rodaje tuvo como escenario la Praza do Obradoiro, lo cual provocó las miradas de los numerosos peregrinos y turistas que paseaban por la zona.

Luca Medici y Gennaro Nunziante. / C.

Esta película supone el esperado regreso de la icónica dupla creativa que revolucionó la comedia italiana moderna con títulos como Quo Vado?, Sole a catinelle y Che bella giornata, todas éxitos rotundos de taquilla. Además, Alén Filmes, una productora audiovisual gallega con sede en Vigo, se encargó del casting. Fundada en 2003 por Diego Méndez y Micaela Sinde, está especializada en figuración y producción para cine, series y publicidad, cuenta con más de 20.000 figurantes registrados y ha trabajado en títulos como Fariña, Rapa o 13 exorcismos.

'Quo Vado'

Desde la productora del filme, Indiana, indicaron que las películas de Nunziante y Medici han tenido "extraordinarios resultados económicos" y, además, sus trabajos "han demostrado un profundo impacto en el público". Por ejemplo, Quo Vado?, estrenada en 2016, "ha contribuido a aumentar el interés de los italianos por Noruega como destino turístico". La película, que cuenta las aventuras de un funcionario público italiano en un viaje por el país escandinavo, ha puesto de relieve la belleza natural y cultural de Noruega, despertando la curiosidad y el deseo de visitarla.