Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Convócase a dirección facultativa da obra para a Casa dos maiores en San Pedro de Mezonzo

O goberno municipal de Santiago agarda aprobar o expediente da obra durante este mes

Antigo local da Tesouraría da Seguridade Social que acollerá o Centro de Maiores do Ensanche

Antigo local da Tesouraría da Seguridade Social que acollerá o Centro de Maiores do Ensanche / Antonio Hernández

Ana Triñáns

Ana Triñáns

Santiago

A xunta de goberno local celebrada este luns no Pazo de Raxoi deulle luz verde ao expediente para a contratación do «Servizo se dirección facultativa das obras do Centro de Maiores na Rúa San Pedro de Mezonzo». Un centro polivalente e interxeracional na procura de favorecer o envellecemento activo e loitar contra a soidade non desexada cuxa obra o goberno de Goretti Sanmartín prevía iniciar neste 2025 e pola que preguntou no pleno ordinario de setembro a edil non adscrita Marta Álvarez.

O que agora sae a concurso, por procedemento aberto simplificado (con prazo de presentación de ofertas de 15 días naturais dende a publicación na Plataforma de Contratación) é a dirección facultativa, que habitualmente se convoca xunto coa obra. Esta dirección conta cun orzamento base de licitación de 102.487 euros que se desagrega en dúas anualidades: 6.050 euros para 2025 e 96.437 para o vindeiro ano.

Tanto esta dirección facultativa coma a propia obra están marcadas polo proxecto de acondicionamento do arquitecto Miguel Serrano, aprobado pola xunta de goberno en xuño de 2024 e vinculado aos orzamentos de 2025 –aprobados polo pleno no mes de febreiro deste ano–. Un proxecto de rehabilitación neste espazo cedido –por 25 anos– pola Tesouraría da Seguridade Social durante o último mandato de Sánchez Bugallo.

Ao respecto da demora na rehabilitación deste inmoble, a edil de Servizos sociais, María Rozas, comentaba no último pleno que unha vez recollido o proxecto do mandato socialista se viu que «a necesidade de rehabilitación era maior da prevista» sumado a que se reorientou o proxecto –Casa dos Maiores– para crear un Centro de Atención Polivalente e Interxeracional, destinado a paliar a soidade non desexada, que na zona do Ensanche-Conxo-Pontepedriña afecta o 30% dos maiores de 65 anos.

Obras de mellora de drenaxe no Cruceiro da Coruña

A xunta de goberno aprobou tamén o proxecto de obras de mellora da drenaxe na avenida do Cruceiro da Coruña, entre os números 185 e 191 –no sentido de entrada a cidade–. Unhas actuacións orzamentadas en 66.257 euros (base de licitación, IVE incluído) e para as que se conta cun prazo de execución de 2 meses.

A voceira do goberno, Míriam Louzao, explicou en rolda de prensa que neses 600 metros cadrados de actuacións para a mellora da drenaxe tamén se actuará renovando o pavimento e a seguridade viaria, no relativo aos pasos peonís e aos espazos reservados para as paradas dos buses.

Noticias relacionadas y más

Louzao matizou na súa intervención que aínda que para o Cruceiro da Coruña se contempla unha actuación máis ampla e integral, «era preciso e urxente» resolver o mal estado deste punto do viario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El cierre de la base de Ryanair ya es causa de despido en otras empresas en Lavacolla: «Afectará a toda Galicia»
  2. La transformación de un histórico edificio de Santiago en un restaurante de dos plantas se retrasa un año más
  3. Santiago tendrá vuelo directo a Nueva York: United Airlines aterrizará en Lavacolla en 2026
  4. Alertan de una macropelea con una veintena de implicados en el Ensanche de Santiago: nadie quiso denunciar
  5. El pionero de la química moderna en Santiago represaliado por el franquismo que homenajea el Día da Ciencia en Galicia
  6. Arranca la venta de viajes del Imserso: «No me gusta poner la barriga al sol, prefiero los destinos culturales»
  7. La tienda de 'Animal' salta de Netflix a Google Maps: el veterinario Luís Zahera atiende en Costa Vella
  8. La ‘cantera’ de las matemáticas gallegas inicia el curso en Santiago

O Romaño énchese de música cos Troyanos de Compostela

O Romaño énchese de música cos Troyanos de Compostela

Louzao, sobre a declaración de zona tensionada: «Imos superar todos os atrancos da Xunta»

Louzao, sobre a declaración de zona tensionada: «Imos superar todos os atrancos da Xunta»

Convócase a dirección facultativa da obra para a Casa dos maiores en San Pedro de Mezonzo

Convócase a dirección facultativa da obra para a Casa dos maiores en San Pedro de Mezonzo

A USC lidera un proxecto formativo en universidades asiáticas

A USC lidera un proxecto formativo en universidades asiáticas

Un profesor de la USC en el equipo internacional que avisa que la Tierra llega al "primer punto de no retorno"

Un profesor de la USC en el equipo internacional que avisa que la Tierra llega al "primer punto de no retorno"

Amal pon o foco en Palestina para «sentir esa dor coma se fose nosa»

Amal pon o foco en Palestina para «sentir esa dor coma se fose nosa»

Los empresarios de Santiago celebran el nuevo polígono de Lavacolla y auguran que el suelo durará poco

Los empresarios de Santiago celebran el nuevo polígono de Lavacolla y auguran que el suelo durará poco

O Son do Camiño revela este martes el primer cabeza de cartel

O Son do Camiño revela este martes el primer cabeza de cartel
Tracking Pixel Contents