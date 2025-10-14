'The Burguer Top' llega a Santiago con las mejores hamburguesas gourmet de España: cuándo y dónde probarlas

Los amantes de las hamburguesas gourmet van a estar de suerte los próximos días en Santiago, puesto que, desde este jueves día 16 y hasta el 26 de octubre, la caravana de food trucks del evento gastronómico 'The Burguer Top' llega al barrio de O Castiñeiriño. Tras el éxito cosechado en sus paradas previas en Miguelturra (Ciudad Real) y Ourense, será ahora el turno de los compostelanos para probar algunas de las mejores creaciones premiadas en diferentes certámenes especializados a nivel nacional.

Y es que durante 10 días, reputados restaurantes del sector como Inferno Burger, Road to Burguer, Yummy o El Comienzo, incluido por la revista Gastro Madrid en el top 10 de las mejores hamburguesas de España en este 2025 con su propuesta llamada La Comenzada, harán las delicias de los apasionados de la carne de vaca madurada con pan de brioche.

Inferno Burguer

Una de las food trucks más solicitadas será la de Inferno Burguer. Premiada en numerosos eventos anteriores, sus responsables llegan a Santiago con dos propuestas para, tal y como apuntan, "atreverse a pecar y entrar en el infierno".

La primera, llamada La Diabla, está compuesta de 180 gramos de carne de buey dentro de un pan brioche potato junto a queso ahumado, mermelada de bacon, salsa emmy y una inyección de felicidad de salsa de queso cheddar. Y para los que se queden con hambre, también tendrán disponible La Angelical, otros 180 gramos de carne de buey en un pan brioche, en este caso, de potato queso y bacon, la cual irá acompañada de queso cheddar, pulled pork y salsa trufada.

Road to Burguer

Popular por dejarse ver en festivales como O Son do Camiño, Resurrection Fest, PortAmérica o el Atlantic Fest, Road tu Burguer aterriza en Compostela con su conocida caravana de color rosa y su hamburguesa insignia llamada La Madurada. Carne de vaca de gallega madurada con queso americano fundido, bacon bits y su famosa salsa emmy. Una burguer que ya se ha convertido en la preferida de sus clientes festivaleros.

Yummy World Flavours

Otro de los imprescindibles en este tipo de convenciones es el camión de comida de Yummy. Centrados en las hamburguesas gourmet con un toque mediterráneo los que se acerquen hasta O Castiñeiriño podrán escoger entre tres de sus propuestas creadas con carne de vaca rubia gallega con 40 días de maduración.

El Comienzo

Abierto en 2022 por el chef José Luis Garcinuño en Ávila, en la food truck de El Comienzo se servirá una de las mejores diez hamburguesas de España según la revista Gastro Madrid. Bautizada como La Comenzada, consta de carne de vaca madurada al punto perfecto, pan brioche casero, cebolla caramelizada, pepinillos encurtidos, bacon crujiente y dos salsas que hacen magia: mayonesa trufada y la inconfundible “El Comienzo”. Un equilibrio brutal, sabor que emociona.

Además de estos restaurantes el evento gastronómico que se celebra en Santiago también contará con más food trucks entre las que destacan la de la La Bichina y sus burguers con sabor extremeño o las llamativas hamburguesas de NextBurguer, elaboradas con pan brioche de color rojo.

En O Castiñeiriño y con diferentes horarios

La caravana de food trucks del evento 'The Burguer Top' se instalará en el campo da festa de O Castiñeiriño, y dependiendo de si es día de semana o fin de semana, tendrá diferentes horarios de apertura.

Según la información facilitada por la organización a través de sus redes sociales, a partir de este jueves 16 de octubre estarán abiertas desde las 19.00 horas hasta las 23.00 horas. Al día siguiente, el viernes 17, ampliarán un poco su horario, siendo este desde las 19.00 horas hasta la medianoche.

Durante el fin de semana, tanto el sábado 18 como el domingo 19, estarán abiertas desde las 13.00 horas hasta las 16.00 horas, retomando de nuevo el servicio a las 19.00 horas hasta las 23.00 horas del sábado, y hasta las 00.00 horas el domingo.

Posteriormente, las food trucks de 'The Burguer Top' permanecerán carradas el lunes 20 y martes 21, volviendo a su horario habitual de 19.00 horas a 23.00 horas el miércoles 22, jueves 23 y viernes 24. Será el fin de semana del 25 y 26 de octubre y de nuevo con doble servicio desde las 13.00 horas hasta las 16.00 horas, y desde las 19.00 horas hasta las 23.00 horas, cuando se pondrá el broche de oro a este evento gastronómico que hará las delicias de los amantes de las hamburguesas en Santiago.