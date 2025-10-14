Katy Perry, primer cabeza de cartel de O Son do Camiño

O Son do Camiño ha anunciado este martes al primer cabeza de cartel para su edición del año que viene, que tendrá lugar del 18 al 20 de junio en el Monte do Gozo de Santiago. Se trata de Katy Perry, icono global, referente de la cultura pop y una de las artistas femeninas más influyentes del siglo XXI.

La artista aterrizará en Santiago en el marco de su nueva gira europea 'The Lifetimes Tour', que se perfila como una de las más espectaculares y esperadas del año.

La de Santiago será así una oportunidad única para disfrutar de su imponente directo, con una producción de primer nivel y un repertorio cargado de himnos que han marcado a toda una generación como I Kissed A Girl, E.T., Teenage Dream, Firework, Roar, Dark Horse, Last Friday Night o Hot n Cold.

Con este anuncio, O Son do Camiño confirma su compromiso con grandes nombres del panorama internacional, consolidándose como uno de los eventos musicales imprescindibles en Europa.

Entradas y otro cabeza de cartel

Junto a este bombazo, desde el festival han confirmado que mañana anunciarán a otro gran cabeza de cartel, por lo que tendremos que estar pendientes de sus redes sociales para conocer al artista o banda que también se subirá al escenario del Monte do Gozo el año que viene.

Con respecto a las entradas, la primera tanda saldrá a la venta este viernes, 17 de octubre, a las 12.00 horas en la web oficial del festival.

O Son do Camiño ha avanzado así el primero de sus platos fuertes para la próxima edición, apenas cinco días después de anunciar las fechas en las que tendría lugar el popular festival compostelano.

Tras el éxito rotundo de anteriores ediciones, desde la organización inciden en que el festival continuará trabajando para seguir siendo el único macrofestival que logra sold out en todas y cada una de sus ediciones desde su nacimiento en 2018. Para ello, la cita de 2026 promete superar cifrar anteriores para situar a Galicia, de nuevo, en el mapa musical europeo.

Creado y producido por las empresas gallegas Bring The Noise y Esmerarte Industrias Creativas, el festival cuenta además con el apoyo de la Xunta a través de la Axencia de Turismo de Galicia, en el marco de Concertos de Xacobeo.