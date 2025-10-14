O Romaño énchese de música cos Troyanos de Compostela
Con motivo do décimo aniversario do debut da formación, realizaron un ensaio aberto ao público e interpretaron pezas que forman parte da banda sonora da cidade
Con motivo do seu décimo aniversario, Troyanos de Compostela -a agrupación musical do Museo Casa de la Troya e a Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos- realizou no serán deste luns un ensaio aberto ao público, que tivo lugar, como é habitual, no centro sociocultural do Romaño, en Santiago. A sesión prolongouse durante máis dunha hora. «Coincidindo co décimo aniversario do noso debut, a través desta proposta pretendemos achegar ao público, dun xeito máis distendido, o noso repertorio, baseado en pezas de compositores galegos de finais do século XIX e comezos do XX como Chané, Pepe Curros ou Pascual Veiga», indicou Benigno Amor, director do Museo Casa de la Troya e presidente da Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos.
Durante o ensaio, Troyanos de Compostela interpretaron «pezas que forman parte da banda sonora de Santiago, tanto da Tuna Universitaria como do noso folclore», sinalou Amor. Ademais, tamén tiveron tempo para interactuar cos asistentes e responder ás súas preguntas e comentarios. Esta iniciativa conta co apoio do Concello de Santiago, en colaboración coa Rede de Centros Socioculturais da cidade.
'Os teus ollos', 'Lela', 'Fonseca'...
No transcurso desta sesión musical moi especial, o público tivo a oportunidade de gozar de pezas tan populares e vencelladas a Compostela como Os teus ollos, Lela, Fonseca ou a Foliada do rueiro. Trátase de cancións integradas no disco que a agrupación presentou no ano 2018, baixo o título Viva Galicia! A música no tempo de a Casa de la Troya, algunhas das cales xa aparecen mencionadas na novela La casa de la Troya de Alejandro Pérez Lugín.
7 de novembro de 2015
A agrupación Troyanos de Compostela, nacida en 2013, xurdiu como un proxecto vencellado ao Museo Casa de la Troya cos obxectivos de investigar, promover e divulgar a música para instrumentos de pulso e púa que tocaban as tunas en Santiago na época en que transcorre a novela de Lugín; e lembrar a figura e a obra de diversos compositores galegos daquel tempo. Desde a súa presentación, o grupo realizou diversas actuacións, tanto en Santiago e na súa contorna como noutras localidades de Galicia, España e Portugal; e proximamente viaxará a Arxentina. A formación presentouse en público no Auditorio Abanca de Santiago o 7 de novembro de 2015, no marco dos II Encuentros Troyanos en Compostela, celebrados para conmemorar el centenario da edición da novela.
A agrupación está integrada por persoas afeccionadas á música, profesionais en distintos ámbitos laborais, aos que une a súa pertenza a unha Tuna Universitaria durante a súa etapa académica.
- El cierre de la base de Ryanair ya es causa de despido en otras empresas en Lavacolla: «Afectará a toda Galicia»
- La transformación de un histórico edificio de Santiago en un restaurante de dos plantas se retrasa un año más
- Santiago tendrá vuelo directo a Nueva York: United Airlines aterrizará en Lavacolla en 2026
- Alertan de una macropelea con una veintena de implicados en el Ensanche de Santiago: nadie quiso denunciar
- El pionero de la química moderna en Santiago represaliado por el franquismo que homenajea el Día da Ciencia en Galicia
- Arranca la venta de viajes del Imserso: «No me gusta poner la barriga al sol, prefiero los destinos culturales»
- La tienda de 'Animal' salta de Netflix a Google Maps: el veterinario Luís Zahera atiende en Costa Vella
- La ‘cantera’ de las matemáticas gallegas inicia el curso en Santiago