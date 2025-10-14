Paula Refojo, investigadora da USC, premiada por un traballo sobre a propiedade intelectual dos avogados
Recibirá 6.000 euros, por acadar o primeiro posto nos XIII Premios á Excelencia Cátedra Fundación Mutualidade
Paula Refojo Otero, investigadora da área de Dereito Mercantil da USC, acadou o primeiro posto nos XIII Premios á Excelencia Cátedra Fundación Mutualidade polo seu traballo ‘A problemática da propiedade intelectual sobre os escritos e informes elaborados polos avogados’. O tema do seu estudo trátase dunha materia que polo de agora non ten sido obxecto dun tratamento doutrinal e xurisprudencial exhaustivo. O acto público de entrega do premio -recibirá unha dotación de 6.000 euros- terá lugar en Madrid o vindeiro mércores 29 de outubro.
No traballo premiado estudáronse as principais cuestións que suscitan os escritos forenses dende o punto de vista da propiedade intelectual, especialmente en relación co nacemento da protección e as implicacións da utilización dos sistemas de intelixencia artificial, a autoría da obra así como a titularidade e o alcance dos dereitos que xorden da propiedade intelectual.
Paula Refojo Otero é graduada en Dereito pola USC, con premio fin de carreira concedido pola Xunta de Galicia, e Mestrado Universitario en Avogacía e Procuradoría. Na actualidade atópase elaborando a súa tese de doutoramento baixo a dirección dos profesores Ángel García Vidal e María del Mar Maroño Gargallo.
Segundo e terceiro premio
Despois dunha avaliación exhaustiva de máis de 20 traballos, na que o xurado tivo en conta diversos criterios como a orixinalidade, o enfoque e a calidade, o segundo premio (3.000 euros de dotación) asignouse a Fernanda Puente Córdova, alumna da Universitat Pompeu Fabra, por 'Entre la edad y la madurez: revisión crítica de la responsabilidad penal de menores de edad como autores de delitos graves en España'.
O terceiro premio, dotado con 1.500 euros, vai para Paula Pérez García, da Universidade Autónoma de Madrid, por “El papel del abogado en el litigio estratégico. Especial mención a los litigios en materia de Derechos Humanos en la jurisdicción contencioso-administrativa'.
- El cierre de la base de Ryanair ya es causa de despido en otras empresas en Lavacolla: «Afectará a toda Galicia»
- La transformación de un histórico edificio de Santiago en un restaurante de dos plantas se retrasa un año más
- Santiago tendrá vuelo directo a Nueva York: United Airlines aterrizará en Lavacolla en 2026
- El pionero de la química moderna en Santiago represaliado por el franquismo que homenajea el Día da Ciencia en Galicia
- Arranca la venta de viajes del Imserso: «No me gusta poner la barriga al sol, prefiero los destinos culturales»
- La tienda de 'Animal' salta de Netflix a Google Maps: el veterinario Luís Zahera atiende en Costa Vella
- El coche que llevó a Asunta a la muerte circula por Teo y está en venta
- Más de 800 vehículos con suculentos descuentos llegarán a Santiago desde el jueves