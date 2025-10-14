Un profesor de la USC en el equipo internacional que avisa que la Tierra llega al "primer punto de no retorno"

Con el calentamiento global a punto de superar los 1,5 °C, el planeta Tierra ya ha alcanzado el primer punto de no retorno y se encuentra peligrosamente cerca de otros puntos de inflexión catastróficos, como el retroceso de las capas de hielo, la degradación de la Amazonia y el colapso de las corrientes oceánicas vitales. Este es el mensaje de un informe publicado este lunes 13 por la Universidad de Exeter, junto con otros socios internacionales como la Universidad de Santiago de Compostela. En la investigación han colaborado 160 científicos de 23 países, entre ellos el profesor de la Universidade de Santiago Sebastián Villasante, director de EqualSea Lab (Cretus-USC) e Investigador Distinguido de GAIN-Xunta de Galicia. Un ejemplo son los arrecifes de coral de aguas cálidas, que están muriendo a un ritmo sin precedentes debido a este calentamiento; e incluso si la temperatura se estabiliza en 1,5 °C, se prevé que más del 99 % de los arrecifes colapsen. Para los autores del estudio, estos puntos de inflexión representan un nuevo tipo de amenaza que las estructuras y acuerdos internacionales actuales no están preparados para afrontar.

El grupo de 160 científicos responsables de la publicación, pertenecientes a 87 instituciones y 23 países colabora con la Presidencia de la COP30 (la trigésima edición de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) para garantizar que los puntos de inflexión se incluyan en la agenda de la cumbre. Este año, la COP30 se celebrará en Belém, Brasil, país anfitrión y presidente de la conferencia climática de 2025; una cita muy simbólica por estar en el corazón de la Amazonia, una de las regiones más afectadas por la crisis climática.

Evolucionar hacia un camino seguro

Pero a pesar de la gravedad de la situación, los autores del estudio creen que la solución está "a nuestro alcance: la humanidad aún puede elegir cambiar y evolucionar hacia un futuro seguro, próspero y equitativo, y parece que las actitudes sociales van en esa dirección", afirman. Sin embargo, el hecho de que los científicos estén poniendo sobre la mesa soluciones concretas y viables y que la sociedad sea más consciente de la necesidad de actuar es "alentador, pero no suficiente", advierten. "Para lograr el cambio de dirección urgente y sin precedentes, necesitamos combinar los esfuerzos de la sociedad civil con la valentía política y el liderazgo de los países. Los gobiernos, las empresas, la sociedad civil y los individuos tienen un papel que desempeñar", afirman. Precisamente, en un intento por generar esta cooperación, la presidencia de la COP30 lanzó una iniciativa global llamada 'Mutirão' (que significa "esfuerzo colectivo") para promover la acción climática en todo el mundo.

Para el equipo científico autor del trabajo, «la clave para evitar una catástrofe reside en actuar con urgencia, apoyando la transformación social y activando puntos de inflexión positivos, como la expansión de las tecnologías verdes». «Se trata de transformaciones positivas que sean más económicas, accesibles y atractivas que las opciones contaminantes, como la energía solar, la eólica y los vehículos eléctricos, que, de hecho, ya han demostrado ser puntos de inflexión positivos». Los autores señalan que, una vez sustituidas, es poco probable que se vuelva a optar por las tecnologías contaminantes, ya que las nuevas opciones son más económicas y eficientes.

De la misma manera, la acción política coordinada en los llamados “puntos de superapalancamiento” puede generar cascadas de cambios positivos entre sectores interconectados como la energía, el transporte y la calefacción, impulsando la transformación en todos ellos.

EqualSea Lab (Cretus-USC) quiere advertir que la velocidad a la que se están alcanzando estos puntos de no retorno es mucho mayor de lo que se teme y que el cambio que debemos hacer como sociedad debe ser "sin precedentes porque lo que estamos en juego es la habitabilidad del planeta Tierra".