Los empresarios de Santiago celebran el nuevo polígono de Lavacolla y auguran que el suelo durará poco

Como una «iniciativa estupenda y muy necesaria», así califica el presidente de la Asociación Área Empresarial do Tambre, José Fernández Alborés, la decisión por parte de la sociedad Pontepedroso Real Estate S.L. de promover un parque empresarial en la zona de Lavacolla que contribuya a paliar de alguna manera la falta de suelo industrial a la que lleva enfrentándose Santiago desde hace ya tiempo.

Falta de suelo que, según indica a EL CORREO GALLEGO, cree que seguirá habiendo incluso cuando entren en funcionamiento tanto el parque de Lavacolla como la ampliación del de A Sionlla, puesto que «en la asociación prácticamente a diario nos vienen empresas que no conocen cómo está la situación y que preguntan por suelo para comprar e instalarse». «Hay muchísima demanda, pero la oferta es cero desde hace ya año y medio o dos», recalca.

Interés de compañías del sector logístico y del metal

Interrogado sobre si esa imposibilidad de asentarse en la capital gallega por falta de espacio está impidiendo que el sector empresarial apueste por Santiago, admite que lo que sí está sucediendo es que «se están dilatando los plazos de inversión» de compañías de sectores como el industrial y logístico, y pone como ejemplo los casos de una firma de logística y otra del metal interesadas en una superficie bastante elevada.

El presidente de los empresarios del Tambre advierte además de que los dos nuevos proyectos de zonas industriales previstos en Santiago -el de A Sionlla y el de Lavacolla- «no estarán operativos, siendo muy optimistas, al menos hasta dentro de dos años». Y es que, como apunta, son procesos muy lentos y que tardan en materializarse por todo el tema burocrático y «no hay forma humana de agilizarlo».

Trabajar desde ahora para el futuro

De ahí su llamamiento a que las autoridades, tanto autonómicas como locales, empiecen a trabajar ya planificando nuevo suelo industrial porque cuando el previsto salga al mercado «se va a agotar en un plazo muy corto de tiempo».

Alborés recuerda que «en Costa Vella está todo vendido, tiene dueño», y que en esa área es imposible asentarse a no ser que «alguien revenda algún suelo, lo cual no es fácil porque el industrial está sometido a una serie de regulaciones que no permiten venderlo fácilmente para evitar la especulación, lo que está muy bien». Y añade que en el caso del Tambre «el polígono está más que amortizado, la única opción es comprar una nave de alguna empresa que la venda y cambiar su actividad, pero nada más.

Desde el Concello de Santiago, ante la iniciativa privada de un nuevo parque empresarial en Lavocalla se indica que «o Plan Xeral de Ordenación Municipal prevé solo industrial e empresarial suficiente, que pode ser desenvolto por iniciativa pública e privada».

Asimismo, y en relación con la falta de oferta de terreno para que nuevas compañías puedan abrir sus negocios en la ciudad, se recuerda que Xestur ya está trabajando en el desarrollo del suelo urbanizable no delimitado correspondiente a la ampliación de A Sionlla, el SUND29, mientras que el Concello «ten prevista a reconfiguración dos solos 37 e 38, e está analizando o SUND 30». Los suelos 37 y 38 son los situados próximos a Finsa, y el último en la zona del polígono del Tambre-Norte.