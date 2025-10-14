Los empresarios de Santiago celebran el nuevo polígono de Lavacolla y auguran que el suelo durará poco
Alborés demanda a las autoridades que impulsen más proyectos porque los procesos son largos y la falta de oferta «está dilatando los plazos de inversión» en Compostela
Raxoi prevé reconfigurar los SUND 37 y 38, próximos a Finsa
Como una «iniciativa estupenda y muy necesaria», así califica el presidente de la Asociación Área Empresarial do Tambre, José Fernández Alborés, la decisión por parte de la sociedad Pontepedroso Real Estate S.L. de promover un parque empresarial en la zona de Lavacolla que contribuya a paliar de alguna manera la falta de suelo industrial a la que lleva enfrentándose Santiago desde hace ya tiempo.
Falta de suelo que, según indica a EL CORREO GALLEGO, cree que seguirá habiendo incluso cuando entren en funcionamiento tanto el parque de Lavacolla como la ampliación del de A Sionlla, puesto que «en la asociación prácticamente a diario nos vienen empresas que no conocen cómo está la situación y que preguntan por suelo para comprar e instalarse». «Hay muchísima demanda, pero la oferta es cero desde hace ya año y medio o dos», recalca.
Interés de compañías del sector logístico y del metal
Interrogado sobre si esa imposibilidad de asentarse en la capital gallega por falta de espacio está impidiendo que el sector empresarial apueste por Santiago, admite que lo que sí está sucediendo es que «se están dilatando los plazos de inversión» de compañías de sectores como el industrial y logístico, y pone como ejemplo los casos de una firma de logística y otra del metal interesadas en una superficie bastante elevada.
El presidente de los empresarios del Tambre advierte además de que los dos nuevos proyectos de zonas industriales previstos en Santiago -el de A Sionlla y el de Lavacolla- «no estarán operativos, siendo muy optimistas, al menos hasta dentro de dos años». Y es que, como apunta, son procesos muy lentos y que tardan en materializarse por todo el tema burocrático y «no hay forma humana de agilizarlo».
Trabajar desde ahora para el futuro
De ahí su llamamiento a que las autoridades, tanto autonómicas como locales, empiecen a trabajar ya planificando nuevo suelo industrial porque cuando el previsto salga al mercado «se va a agotar en un plazo muy corto de tiempo».
Alborés recuerda que «en Costa Vella está todo vendido, tiene dueño», y que en esa área es imposible asentarse a no ser que «alguien revenda algún suelo, lo cual no es fácil porque el industrial está sometido a una serie de regulaciones que no permiten venderlo fácilmente para evitar la especulación, lo que está muy bien». Y añade que en el caso del Tambre «el polígono está más que amortizado, la única opción es comprar una nave de alguna empresa que la venda y cambiar su actividad, pero nada más.
Desde el Concello de Santiago, ante la iniciativa privada de un nuevo parque empresarial en Lavocalla se indica que «o Plan Xeral de Ordenación Municipal prevé solo industrial e empresarial suficiente, que pode ser desenvolto por iniciativa pública e privada».
Asimismo, y en relación con la falta de oferta de terreno para que nuevas compañías puedan abrir sus negocios en la ciudad, se recuerda que Xestur ya está trabajando en el desarrollo del suelo urbanizable no delimitado correspondiente a la ampliación de A Sionlla, el SUND29, mientras que el Concello «ten prevista a reconfiguración dos solos 37 e 38, e está analizando o SUND 30». Los suelos 37 y 38 son los situados próximos a Finsa, y el último en la zona del polígono del Tambre-Norte.
La ampliación de A Sionlla se retrasa a la espera del visto bueno de Carreteras
La ampliación del polígono empresarial de A Sionlla se retrasa. Los planes iniciales de la Xunta pasaban por empezar a poner a la venta las parcelas y comenzar las obras de urbanización a finales de este año. Sin embargo, en una reciente comparecencia parlamentaria, la directora xeral de Estratexia Industrial e Solo Empresarial, Margarita Ardao, reconocía que todavía no hay fecha para empezar a desarrollar el parque. La Xunta está a la espera desde hace meses de que la Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Transporte, les dé el visto bueno.
Construcción del Orbitaliño
La ampliación de A Sionlla se situará al otro lado de la autopista AP-9, ya muy próxima a la zona de San Marcos. El Ejecutivo gallego ha tenido que consultar a Carreteras porque en ese entorno está prevista la construcción del denominado orbitaliño, un vial de apenas 200 metros de longitud que permitirá completar el enlace Orbital en su conexión con la carretera N-550 . «Mientras no tengamos este informe favorable no podemos seguir tramitando», justificó Ardao tras una pregunta del PSdeG, que criticó la parálisis del Gobierno autonómico.
La construcción del nuevo polígono tendrá un coste de 18,3 millones de euros sin IVA, según la documentación del plan de ordenación ya redactado y aprobado. El parque es de promoción pública y está impulsado por Xestur. El estudio económico del Plan Estructurante de Ordenación del Suelo Empresarial de la ampliación de A Sionlla estima que para la adquisición de los terrenos serán necesarios 2,9 millones de euros y el resto se destinará a las obras de urbanización de una superficie total de 407.000 metros cuadrados.
Sin embargo, para la instalación de las empresas quedarán apenas 204.000 metros de superficie disponible neta. El presidente de los empresarios del Tambre, José Fernández Alborés, considera que esta superficie es escasa ante la elevada demanda y que se agotará enseguida.
El parque empresarial de A Sionlla fue promovido por Xestur con una inversión total superior a los 74 millones de euros.
