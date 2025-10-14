Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A USC lidera un proxecto formativo en universidades asiáticas

É un traballo de cooperación internacional en sustentabilidade e circularidade

Foto de grupo de representantes do proxecto na visita en Laos.

Foto de grupo de representantes do proxecto na visita en Laos. / Cedida

El Correo Gallego

Santiago

A Universidade de Santiago lidera dende xaneiro deste ano o proxecto Building Capacities for a Transition to a Circular Economy (CEBCAT), financiado polo programa Erasmus+, para formar profesionais en sustentabilidade e economía circular nas universidades asiáticas. O consorcio está formado por once socios de sete países: Laos, Indonesia, Vietnam, Luxemburgo, Grecia, Romanía e España.

Recentemente tivo lugar unha visita de estudo en Vientiane (Laos) na que participaron os profesores do Departamento de Economía Aplicada e investigadores do grupo de investigación ICEDE Óscar Rodil Marzábal (Centro Singular CRETUS) e Hugo Campos Romero. A xuntanza serviu para comprobar os avances no desenvolvemento de varios paquetes de traballo do proxecto, prestando especial atención ao deseño do currículo dos cursos de formación a nivel de mestrado. Esta formación contribuirá a contar con profesionais en sustentabilidade e economía circular nas rexións obxectivo e inclúe un contido práctico adaptado ás necesidades locais. Entre as temáticas destacadas do curso sinálanse algúns retos ambientais, estratexias de economía circular, aplicacións sectoriais e prácticas sustentables.

A reunión tamén permitiu analizar o estado xeral de desenvolvemento do proxecto e o cumprimento dos obxectivos. Ademais puidéronse ver os avances no establecemento das instalacións e equipamento necesario para o desenvolvemento do curso.

Tal e como explican os investigadores da USC, “trátase dun proxecto que, máis alá dos seus resultados e o cambio que implique a nivel universitario, local, rexional e mesmo nacional, representa unha experiencia de cooperación internacional transferindo coñecementos entre distintos ámbitos rexionais, dende a Unión Europea a países asiáticos”.

Durante a visita desenvolvéronse tanto conferencias como actividades prácticas para coñecer mellor a situación do desenvolvemento sostible e a economía circular en Laos. Tamén tivo lugar unha reunión do Comité Externo de Calidade do proxecto, que valorou positivamente o desenvolvemento do proxecto e o esforzo polo seguimento e por mellorar. A próxima visita de estudo do proxecto terá lugar en Hanoi (Vietnam) en abril de 2026, no segundo ano de vixencia do proxecto. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El cierre de la base de Ryanair ya es causa de despido en otras empresas en Lavacolla: «Afectará a toda Galicia»
  2. La transformación de un histórico edificio de Santiago en un restaurante de dos plantas se retrasa un año más
  3. Santiago tendrá vuelo directo a Nueva York: United Airlines aterrizará en Lavacolla en 2026
  4. Alertan de una macropelea con una veintena de implicados en el Ensanche de Santiago: nadie quiso denunciar
  5. El pionero de la química moderna en Santiago represaliado por el franquismo que homenajea el Día da Ciencia en Galicia
  6. Arranca la venta de viajes del Imserso: «No me gusta poner la barriga al sol, prefiero los destinos culturales»
  7. La tienda de 'Animal' salta de Netflix a Google Maps: el veterinario Luís Zahera atiende en Costa Vella
  8. La ‘cantera’ de las matemáticas gallegas inicia el curso en Santiago

O Romaño énchese de música cos Troyanos de Compostela

O Romaño énchese de música cos Troyanos de Compostela

Louzao, sobre a declaración de zona tensionada: «Imos superar todos os atrancos da Xunta»

Louzao, sobre a declaración de zona tensionada: «Imos superar todos os atrancos da Xunta»

Convócase a dirección facultativa da obra para a Casa dos maiores en San Pedro de Mezonzo

Convócase a dirección facultativa da obra para a Casa dos maiores en San Pedro de Mezonzo

A USC lidera un proxecto formativo en universidades asiáticas

A USC lidera un proxecto formativo en universidades asiáticas

Un profesor de la USC en el equipo internacional que avisa que la Tierra llega al "primer punto de no retorno"

Un profesor de la USC en el equipo internacional que avisa que la Tierra llega al "primer punto de no retorno"

Amal pon o foco en Palestina para «sentir esa dor coma se fose nosa»

Amal pon o foco en Palestina para «sentir esa dor coma se fose nosa»

Los empresarios de Santiago celebran el nuevo polígono de Lavacolla y auguran que el suelo durará poco

Los empresarios de Santiago celebran el nuevo polígono de Lavacolla y auguran que el suelo durará poco

O Son do Camiño revela este martes el primer cabeza de cartel

O Son do Camiño revela este martes el primer cabeza de cartel
Tracking Pixel Contents