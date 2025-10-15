Boyanka Kostova actuará en Santiago la próxima semana
El dúo compostelano ofrecerá un concierto en la Igrexa da Universidade, el día 22, a las 21.00 horas, en el marco del Outono Cultural de la USC
Boyanka Kostova, el dúo pionero de trap gallego formado por Cibrán García y Chicho do Funk (Ortiga), actuará el próximo miércoles 22 de octubre en el Outono Cultural de la Universidade de Santiago. El concierto será a las 21.00 horas en la Igrexa da Universidade, y las entradas se podrán recoger de forma gratuita el mismo día a partir de las 20.30 horas en la entrada del recinto, con un máximo de dos por persona.
Cibrán García y Chicho do Funk desarrollan el proyecto tomando el nombre de una atleta búlgara, aunque de nacionalidad azerbaiyana, que practica halterofilia. Un ejemplo de que la variedad de influencias del dúo compostelano no tiene límites. Boyanka Kostova mete en la coctelera la retranca gallega, el folclore regional y los ritmos tradicionales, y añaden sonidos urbanos, contemporáneos y electrónicos, loops de efectos, cajas de ritmos...
9Louro protagonizará el siguiente concierto
La USC inició la nueva edición de su Outono Cultural a finales de septiembre con una amplia programación en los Campus de Santiago y Lugo que incluye música, teatro, danza, exposiciones, cursos o propuestas audiovisuales, entre otros contidos. La oferta de actividades se dirige a los estudiantes de la institución académica, pero también están abiertas al conjunto de la ciudadanía.
En el apartado musical, 9Louro ofrecerá un concierto el 20 de noviembre y la Orquestra y Coro de la USC, protagonizarán el 14 de diciembre, en el tradicional concierto de Nadal.
El resto del programa puede consultarse en la extensión Outono Cultural de la página web de la USC
