Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La comisaria de Policía recibirá a los vecinos del Ensanche de Santiago para abordar las ‘macropeleas’

Reclaman a Raxoi la ejecución de las ordenanzas de ocio nocturno e instan a las comunidades a recurrir a la vía penal contra el trapicheo

Policía Nacional y Local en Santiago.

Policía Nacional y Local en Santiago. / Antonio Hernández

Arturo Reboyras

Arturo Reboyras

Santiago

La comisaria del Cuerpo Nacional de Policía en Santiago, Nuria Palacios, recibirá el próximo martes a los vecinos del Ensanche compostelano para abordar los problemas de convivencia que se registran en el barrio. El presidente de la asociación Raigame, Xosé Manuel Durán, confirmó ayer a este periódico que tratará con la máxima responsable de la Policía Nacional el «aumento de violencia» que se percibe en la zona y también la actividad de varios narcopisos; y concretamente, el que existe en el número 5 de la calle Santiago de Chile, que «sobreviviu á Operación Barrido que se levou a cabo en 2023»; y que genera un grave malestar a los residentes.

Con respecto a la reunión que celebró la entidad este lunes y a la que también asistieron representantes de las asociaciones vecinales Fonseca y Río Sarela, Durán señaló que se ha invitado a los compostelanos a «perder o medo e denunciar» cualquier actividad delictiva que tenga que ver con el ocio nocturno o el trapicheo de drogas. Cargó duramente contra «o 5 % desa hostalaría que provoca o 95 % das incidencias que reportan os veciños a esta asociación» y animó a las entidades asociaciativas de hosteleros a «non poñerse de perfil e a non defender a este tipo de xente, posto que isto só vai repercutir negativamente na imaxe de todo o sector».

Al respecto, sostuvo que «é inxusto que unha minoría aplastante do ocio nocturno manche o nome de todo o sector»; en referencia a los locales «nos que se crea un clima de violencia que logo se estende ás rúas como unha estensión gratuíta dos seus negocios». Con esto, animó a las comunidades de propietarios y vecinos de cualquier condición a «levar á vía penal» cualquier actividad que detecten fuera de la legalidad o que perturbe la convivencia civil.

En lo que tiene que ver con los narcopisos, recordó que los seguros de las comunidades de propietarios «adoitan ter incluído o gasto de asesoramento xurídico e tamén de detective privado para levar a cabo pesquisas sobre presuntas actividades ilegais no edificio como pode ser a venda de drogas».

También hizo un llamamiento al gobierno local y al resto de grupos municipales para que «se fagan cumprir as ordenanzas municipais, xa que deste xeito estarían solucionados a metade dos problemas e logo só quedaría por arranxar a outra metade». También se han dirigido a la Xunta de Galicia para que «se copie o modelo do País Vasco, en canto a que se limite o peche de pubs e discotecas en zonas urbanas ás 4 da mañá, posto que é a partir desta hora cando se producen a maioría dos incidentes graves».

Denuncia del PP de Santiago

Precisamente, el PP de Santiago denunció ayer «o aumento de episodios de inseguridade que, cada vez máis, se están a producir nas rúas do Ensanche santiagués».

La edil Olaya Otero remarcó que «dende o PP de Santiago vémonos na obriga de seguir insistindo na necesidade de reforzar a seguridade na cidade, xa que esta é unha máis da dilatada lista de barrios e zonas santiaguesas onde a veciñanza denuncia episodios de inseguridade sen que o goberno de BNG e CA fagan nada».

«Prodúcense altercados na vía pública; increpacións a veciños; instalación de tendas de campaña de persoas sen fogar, que pernoctan baixo os soportais; e menudeo de estupefacientes, unha cuestión que lles preocupa aos veciños especialmente e que, segundo aseguran, se produce a plena luz do día», señalan los populares.

«Está claro que hai un problema que xira en torno ao ocio nocturno e o tráfico de drogas, que o goberno local debe afrontar en lugar de mirar cara a outro lado, como esta facendo», subrayó el concejal del PP compostelano José Ramón de la Fuente.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. El cierre de la base de Ryanair ya es causa de despido en otras empresas en Lavacolla: «Afectará a toda Galicia»
  2. La transformación de un histórico edificio de Santiago en un restaurante de dos plantas se retrasa un año más
  3. Santiago tendrá vuelo directo a Nueva York: United Airlines aterrizará en Lavacolla en 2026
  4. El pionero de la química moderna en Santiago represaliado por el franquismo que homenajea el Día da Ciencia en Galicia
  5. Arranca la venta de viajes del Imserso: «No me gusta poner la barriga al sol, prefiero los destinos culturales»
  6. La tienda de 'Animal' salta de Netflix a Google Maps: el veterinario Luís Zahera atiende en Costa Vella
  7. El coche que llevó a Asunta a la muerte circula por Teo y está en venta
  8. Más de 800 vehículos con suculentos descuentos llegarán a Santiago desde el jueves

La comisaria de Policía recibirá a los vecinos del Ensanche de Santiago para abordar las ‘macropeleas’

La comisaria de Policía recibirá a los vecinos del Ensanche de Santiago para abordar las ‘macropeleas’

Raxoi ofrece a la Xunta los dos suelos que no logró vender para construir vivienda protegida

Raxoi ofrece a la Xunta los dos suelos que no logró vender para construir vivienda protegida

Un día en las aulas sénior de Ategal en Santiago: «Cuando te jubilas hay que buscar la forma de salir de casa»

Un día en las aulas sénior de Ategal en Santiago: «Cuando te jubilas hay que buscar la forma de salir de casa»

El Gobierno central replica que no está retrasando la ampliación de A Sionlla

El Gobierno central replica que no está retrasando la ampliación de A Sionlla

La concentración ‘tunning’ de Santiago fue convocada para toda Galicia

La concentración ‘tunning’ de Santiago fue convocada para toda Galicia

Sin solución a los problemas derivados de las obras en A Peregrina

Sin solución a los problemas derivados de las obras en A Peregrina

El liderazgo gallego en innovación sanitaria se abre a mercados como el chino o el saudí

El liderazgo gallego en innovación sanitaria se abre a mercados como el chino o el saudí

Corte de tráfico no túnel do Hórreo dende esta noite até o próximo venres

Corte de tráfico no túnel do Hórreo dende esta noite até o próximo venres
Tracking Pixel Contents