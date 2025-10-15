La comisaria de Policía recibirá a los vecinos del Ensanche de Santiago para abordar las ‘macropeleas’

La comisaria del Cuerpo Nacional de Policía en Santiago, Nuria Palacios, recibirá el próximo martes a los vecinos del Ensanche compostelano para abordar los problemas de convivencia que se registran en el barrio. El presidente de la asociación Raigame, Xosé Manuel Durán, confirmó ayer a este periódico que tratará con la máxima responsable de la Policía Nacional el «aumento de violencia» que se percibe en la zona y también la actividad de varios narcopisos; y concretamente, el que existe en el número 5 de la calle Santiago de Chile, que «sobreviviu á Operación Barrido que se levou a cabo en 2023»; y que genera un grave malestar a los residentes.

Con respecto a la reunión que celebró la entidad este lunes y a la que también asistieron representantes de las asociaciones vecinales Fonseca y Río Sarela, Durán señaló que se ha invitado a los compostelanos a «perder o medo e denunciar» cualquier actividad delictiva que tenga que ver con el ocio nocturno o el trapicheo de drogas. Cargó duramente contra «o 5 % desa hostalaría que provoca o 95 % das incidencias que reportan os veciños a esta asociación» y animó a las entidades asociaciativas de hosteleros a «non poñerse de perfil e a non defender a este tipo de xente, posto que isto só vai repercutir negativamente na imaxe de todo o sector».

Al respecto, sostuvo que «é inxusto que unha minoría aplastante do ocio nocturno manche o nome de todo o sector»; en referencia a los locales «nos que se crea un clima de violencia que logo se estende ás rúas como unha estensión gratuíta dos seus negocios». Con esto, animó a las comunidades de propietarios y vecinos de cualquier condición a «levar á vía penal» cualquier actividad que detecten fuera de la legalidad o que perturbe la convivencia civil.

En lo que tiene que ver con los narcopisos, recordó que los seguros de las comunidades de propietarios «adoitan ter incluído o gasto de asesoramento xurídico e tamén de detective privado para levar a cabo pesquisas sobre presuntas actividades ilegais no edificio como pode ser a venda de drogas».

También hizo un llamamiento al gobierno local y al resto de grupos municipales para que «se fagan cumprir as ordenanzas municipais, xa que deste xeito estarían solucionados a metade dos problemas e logo só quedaría por arranxar a outra metade». También se han dirigido a la Xunta de Galicia para que «se copie o modelo do País Vasco, en canto a que se limite o peche de pubs e discotecas en zonas urbanas ás 4 da mañá, posto que é a partir desta hora cando se producen a maioría dos incidentes graves».

Denuncia del PP de Santiago

Precisamente, el PP de Santiago denunció ayer «o aumento de episodios de inseguridade que, cada vez máis, se están a producir nas rúas do Ensanche santiagués».

La edil Olaya Otero remarcó que «dende o PP de Santiago vémonos na obriga de seguir insistindo na necesidade de reforzar a seguridade na cidade, xa que esta é unha máis da dilatada lista de barrios e zonas santiaguesas onde a veciñanza denuncia episodios de inseguridade sen que o goberno de BNG e CA fagan nada».

«Prodúcense altercados na vía pública; increpacións a veciños; instalación de tendas de campaña de persoas sen fogar, que pernoctan baixo os soportais; e menudeo de estupefacientes, unha cuestión que lles preocupa aos veciños especialmente e que, segundo aseguran, se produce a plena luz do día», señalan los populares.

«Está claro que hai un problema que xira en torno ao ocio nocturno e o tráfico de drogas, que o goberno local debe afrontar en lugar de mirar cara a outro lado, como esta facendo», subrayó el concejal del PP compostelano José Ramón de la Fuente.