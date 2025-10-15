Vueling conecta Santiago con los principales mercadillos navideños de Europa desde 25 euros

Pasado ya el ecuador del mes de octubre y a las puertas de la festividad del Día de Todos los Santos, que este 2025 cae en sábado, los amantes de las escapadas de fin de semana en Santiago ya tienen la mente fijada en el próximo puente, los días 6, 7 y 8 de diciembre.

Unas fechas en las que la Navidad ya habrá irrumpido en nuestros hogares, y en las que la mayoría de las ciudades ya tendrán a pleno funcionamiento sus típicos mercadillos, por lo que una conocida aerolínea que opera en el aeropuerto compostelano acaba de lanzar ofertas desde 25 euros para volar a los mejores mercados de Navidad de Europa durante esos días.

Visita los mercados más emblemáticos de Europa

La operadora de vuelos responsable de estas ofertas en Santiago de Compostela es Vueling. En una nota de prensa enviada este martes a los medios, la aerolínea informa de que durante el próximo puente de diciembre sus habituales rutas con destino Zúrich, París, Londres y Barcelona, ofertarán billetes desde 25 euros el trayecto, por lo que todos aquellos que quieran vivir la magia de la Navidad en los mercados más emblemáticos de Europa, podrán hacerlo a un precio muy reducido.

Endulza tu Navidad con chocolate artesanal en Zúrich

Durante las fechas en las que Vueling lanza esta oferta de vuelos en Santiago, la ciudad alpina de Zúrich se transforma por completo con luces y decoraciones que iluminan sus calles y plazas, creando un ambiente mágico en sus mercadillos de Christkindlimärt, Rapperswil, Werdmühleplatz o Heiliger Bimbam, en los que podrás descubrir sus famosas tabletas de chocolate artesanales adornadas con frutos secos, especias y delicados motivos navideños. Vueling conecta Santiago con Zúrich con 2 frecuencias semanales desde 29€ por trayecto.

Un mercadillo navideño en la localidad suiza de Zúrich / TurismodeZúrich

Vive el encanto del bûche de Noël bajo la Torre Eiffel

Navidad en París es sinónimo de luz y elegancia. Desde los Campos Elíseos hasta el bohemio Montmartre, cada rincón brilla con miles de decoraciones temáticas y figuras animadas que fascinan a grandes y pequeños. Sus mercados navideños de La Défense o el Trocadéro, donde la silueta de la Torre Eiffel se alza sobre las casetas de madera, sirven de escenario para deleitarse con el clásico bûche de Noël, un postre en forma de tronco elaborado con bizcocho y crema que endulza cada mesa parisina durante estas fiestas.

Desde Santiago, Vueling conectará con 5 frecuencias en diciembre con la ciudad del amor, ofreciendo el destino perfecto para quienes quieren combinar compras, cultura y un ambiente navideño incomparable.

Uno de los muchos mercados navideños de París / Franciaturismo.net

Rompe un Christmas Cracker en Londres

Desde principios de noviembre, la ciudad inglesa de Londres se visten de gala con impresionantes iluminaciones, especialmente en Oxford Street, Regent Street o Covent Garden, donde los árboles gigantes y las guirnaldas crean un ambiente digno de película.

Por no hablar del popular Winter Wonderland en Hyde Park, un parque temático navideño lleno de luces, puestos de comida, atracciones y espectáculos, dónde podrás sentarse en una mesa decorada con coronas, velas y platos humeantes para abrir un Christmas Cracker, una de las costumbres más queridas del Reino Unido.

El popular parque Winter Wonderland en Hyde Park / @WinterWonderlandLDN

Para volar a Londres, los viajeros de Vueling que partan desde Santiago de Compostela contarán con 6 frecuencias semanales para viajar al aeropuerto de Heathrow desde 25€ por trayecto, tanto en noviembre como en diciembre de este año.

La magia del Caga Tió en Barcelona

El mercado de Santa Llúcia, frente a la Catedral de Barcelona, es uno de los más antiguos de Europa. En él, se pueden encontrar figuras para el belén, decoración artesanal y el emblemático Caga Tió.

El mercado navideño de la Sagrada Familia, en Barcelona / Ajuntament de Barcelona

Además, la Fira de la Sagrada Familia combina tradición y gastronomía en un entorno único. Esta ciudad es la mejor opción para quienes quieren vivir una Navidad mediterránea, cercana y llena de luz. Desde Santiago, los viajeros de Vueling tendrán hasta cuatro vuelos diarios en diciembre para llegar a Barcelona, desde 28€ por trayecto.