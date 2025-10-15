La concentración ‘tunning’ de Santiago fue convocada para toda Galicia

La macroconcentración ‘tunning’ que abortó la Policía Local de Santiago la noche del pasado viernes en el polígono industrial de A Sionlla fue convocada para toda Galicia. De ahí que el cuerpo municipal decidiese poner en marcha un operativo de prevención especial, dada la previsión de que se pudiesen concentrar cientos de vehículos y personas en el lugar. Así lo confirmó ayer el concejal de Seguridade, Xan Duro, en rueda de prensa: «Son habituais pequenas concentracións de afeccionados ao vehículo tuneado, pero non ao nivel desta fin de semana, porque foi unha convocatoria que se fixo por redes a nivel galego», detalló Duro ante los medios, a la vez que apuntó que ante esta situación «a Policía Local de Santiago estivo atenta e montou un dispositivo para ver que se cumplira a normativa. Porque o que é a convocatoria en si non é ilegal, pero evidentemente o modo en que se usen os vehículos pode ser ou non».

Al respecto, añadió que «neste caso se detectaron bastantes infraccións de exceso de velocidade e moitas relacionadas con ITVs, modificacións de vehículos non tramitadas correctamente, falta de seguro e algún incidente dese tipo».

La operación policial se saldó con 150 conductores sancionados: 98 por exceso de velocidad y 51 por diversas infracciones administrativas. El plan consistió en bloquear a todos los participantes en la macroconcentración, poniendo controles en todos los accesos al parque empresarial, de manera que los asistentes no tuviesen escapatoria.

Las diferentes patrullas controlaron un total de 450 vehículos. Casi un centenar fueron propuestos para sanción por excesos de velocidad o conducción temeraria detectada por los efectivos policiales, mientras que 51 fueron multados por infracciones administrativas, principalmente relacionadas con reformas de consideración en los vehículos que no han superado el correspondiente proceso de homologación.