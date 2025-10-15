Un día en las aulas sénior de Ategal en Santiago: «Cuando te jubilas hay que buscar la forma de salir de casa»

Una decena de personas mayores de 55 años acuden los martes y los jueves a clases de Tecnologías en la sede de Ategal de Santiago, situada en la rúa Virxe da Cerca. Abel Fernández, de 72 años y natural de Cacheiras, es uno de los alumnos. «Cuando te jubilas pasas de tener unas ocupaciones a disponer de todo el día libre, por lo que hay que buscar la forma de salir de casa», comenta a EL CORREO GALLEGO, minutos después de llegar a la clase, si bien apunta a que «también tengo que cumplir las obligaciones que tengo en casa». Convive con su mujer Malena, que también va a tecnologías y a mayores a yoga, y con su suegra de 94 años, a la que debe llevar a clases de memoria.

Durante muchos años ejerció como psicólogo clínico en el hospital de día de salud mental infanto juvenil del Clínico. «En estos momentos el oficio pasa a un segundo plano. Ya estoy acostumbrado a que nadie me pregunte sobre lo que hice en su día», comenta, a lo que añade: «Me gustaría seguir siendo joven y trabajar, pero eso se acabó».

Es su segundo año en las aulas sénior de Ategal, que este año arrancaron el 1 de octubre. «El ambiente aquí es muy agradable. Todos estamos en la misma situación porque la informática nos ha cogido tarde. Aunque no pretendemos ser expertos, si es importante estar informado porque hoy todo funciona por Internet», comenta. Sobre lo que aprenden en las dos horas semanales de formación habla de «saber protegerse ante las amenazas» y otras tareas como «regular la agenda del teléfono o saber manejarse en una cuenta online».

Abel Fernández en la clase de tecnologías de Ategal Santiago. / Jesús Prieto

Con algunos compañeros ya coincidió el año pasado. «Poco a poco se va desarrollando una amistad», asegura, lo que hace que con cierta periodicidad organicen comidas y otras actividades de ocio. Fernández no lo ve como una actividad de la tercera edad. «Esto lo podría hacer una persona de cuarenta años en un determinado contexto. La formación vale para todos y cada uno hace lo que puede o sepa», dice.

También apuesta por el ejercicio físico para lograr un envejecimiento saludable. «Nunca fui de hacer deporte pero ahora creo que es necesario», comenta. Por ello, procura ir al gimnasio con su mujer todos los días, sobre las nueve de la noche. «Hago cinta mientras leo un libro y cuando llego a casa de vuelta duermo como un bendito», aclara.

En definitiva, considera que «es importante tener el día ocupado. No imagino estar viendo como pasa el tiempo sin hacer nada».