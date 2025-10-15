Se estrella contra un muro tras embestir a otro vehículo al salir del parking de la estación de tren de Santiago
El suceso tuvo lugar en torno a las 11.30 horas de este miércoles y la conductora resultó herida leve
Accidente aparatoso en Santiago en la mañana de este miércoles. El suceso tuvo lugar en torno a las 11.30 en el parking de la estación de tren de la capital gallega.
Según informan fuentes de la Policía Local consultadas por EL CORREO GALLEGO, se trató de una salida de vía, en la que la conductora, que iba a salir del mencionado parking, se llevó por delante a un coche que estaba estacionado, chocando finalmente contra un muro. El vehículo también golpeó a una moto que estaba apoyada en la fachada del edificio.
Por su parte, desde el 112 Galicia informan que la mujer resultó herida leve, sin confirmar si fue o no trasladada al hospital.
Hasta el lugar de los hechos se acercaron efectivos de la Policía Local, Urxencias Sanitarias 061 y los bomberos de Santiago.
