El Gobierno central replica que no está retrasando la ampliación de A Sionlla

La Delegación del Gobierno en Galicia salió ayer al paso de las acusaciones de la Xunta sobre el retraso en la ampliación del polígono de A Sionlla de Santiago. En una comparecencia parlamentaria, la directora xeral de Estratexia Industrial e Solo Empresarial, Margarita Ardao, explicó que no se podía seguir avanzando mientras la Dirección General de Carreteras no diese el visto bueno al proyecto. La Xunta necesita el informe positivo de este ente del Ministerio de Transportes, dado que el nuevo polígono industrial se sitúa próximo al futuro Orbitaliño.

Evaluación ambiental enviada el 2 de octubre

El departamento de Pedro Blanco precisó ayer que Transportes «emitió el pasado 23 de mayo de 2025 un informe técnico en el que se solicitaba a la Xunta de Galicia documentación complementaria necesaria para completar la evaluación ambiental estratégica del proyecto». La delegación del Gobierno asegura que recibió esa respuesta el 2 de octubre de 2025. «El expediente se encuentra actualmente en fase de análisis y tramitación por parte de los servicios competentes del Ministerio», subraya sobre la ampliación de A Sionlla. «La Xunta sabe que el expediente solo pudo avanzar una vez recibida la documentación y se está tramitando con total normalidad y dentro de los plazos administrativos establecidos», indica.

Cinco meses de demora

Más críticos con las explicaciones de la Xunta se mostraron los socialistas compostelanos. La diputada en el Parlamento de Galicia, Patricia Iglesias, acusó a la Xunta «de mentir» sobre los motivos del retraso en la ampliación del polígono industrial. Iglesias asegura que el Gobierno gallego «intentó responsabilizar al Ejecutivo central, pero la documentación oficial demuestra que la demora se debió a la propia administración autonómica». «Se perdieron cinco meses por culpa de la incompetencia de la Xunta» y ahora el Gobierno gallego intenta «culpar a otros del atraso». El proyecto de ampliación «está parado porque Xestur y el Gobierno gallego no hicieron los deberes», zanjó.