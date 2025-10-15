El liderazgo gallego en innovación sanitaria se abre a mercados como el chino o el saudí

Con más de una década de trayectoria y el reto de seguir afianzando la posición de Galicia como referente en innovación sanitaria, el Cluster Saúde de Galicia, con sede en Santiago, acaba de ser galardonado por la Embajada británica por su excelencia en la colaboración bilateral. Un premio que, según explica a EL CORREO GALLEGO su presidenta, Rocío Mosquera, «es un reconocimiento al trabajo de todo este tiempo y a nuestra visión de que Galicia sea un referente internacional en innovación sanitaria», galardón que hace extensivo a «todo el ecosistema gallego», así como «a todas las juntas directivas anteriores y a los socios». Más de un centenar en la actualidad, entre los que hay una destacada presencia de entidades asentadas en la capital gallega, como es la propia Universidade de Santiago (USC), pero también el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, el Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) o asociaciones de pacientes como la Federación Azlhéimer Galicia o la Federación Down Galicia, a las que se suman empresas compostelanas.

Cooperación con Escocia en salud digital, sostenibilidad y longevidad

Galicia y Reino Unido sentaron a principios de año las bases de una colaboración en temas de salud digital, sostenibilidad y longevidad, y el premio es «el reconocimiento a esa colaboración que para nosotros es un motivo de orgullo y de satisfacción», principalmente con Escocia, pero que también se va a extender a Gales y a Gran Bretaña, y que «reafirma un modelo que funciona en Galicia como el del clúster, que une empresa, ciencia y administración en torno a un mismo propósito, que no es otro que el de mejorar la vida de las personas y consolidar a Galicia como referente global en salud».

Al frente de una plataforma de colaboración público privada que aglutina a más de un centenar de entidades y cuyo volumen de negocio representa más del 7% del PIB regional, Rocío Mosquera pone en valor el progreso en la internacionalización y apuesta por seguir avanzando en esa salida al exterior, principalmente hacia Europa, pero también a mercados como China, Arabia Saudí o Dubai.

Toda la cadena de valor integrada

Destaca como una de las fortalezas del clúster que integra «toda la cadena de valor, desde la ciencia básica hasta el paciente como usuario final, ya que hay universidades, centros de investigación, biomédicos y tecnológicos; así como empresas biotecnológicas, farmacéuticas, compañías dedicadas al desarrollo de soluciones digitales, proveedores de servicios sociosanitarios, y la última de nuestras incorporaciones han sido las asociaciones de pacientes».

Interrogada sobre los requisitos para ser socio, apunta que «solo tienen que compartir la visión del clúster de trabajar, colaborar, cooperar, poner todo el conocimiento y el saber a favor de una salud innovadora sostenible y central para las personas», y añade que «buscamos socios que aporten valor a la cadena de conocimiento e innovación para consolidar a Galicia como un referente».

Agradecimiento a todos los socios y juntas directivas anteriores

Algo ya tangible gracias a un trabajo durante estos diez años que califica como muy positivo y agradece a «todos los socios y juntas directivas anteriores porque con su trabajo se ha pasado de una iniciativa pionera a una plataforma sólida de colaboración público-privada, capaz de unir a los principales agentes del sistema sanitario, científico y empresarial en torno a una visión común».

Convencida de que «Galicia dispone de un ecosistema de salud cohesionado, innovador y competitivo que genera conocimiento e impulsa proyectos innovadores de transacción», apuesta por continuar consolidando los cuatro pilares estratégicos del clúster:la salud digital, la longevidad, la biomedicina y la sostenibilidad porque «estamos en un momento clave, tenemos un muy bien sistema sanitario, muy pionero en la utilización de nuevas tecnologías; la administración pública está apostando claramente por la innovación sanitaria y nuestras empresas están ayudando al desarrollo de ese sector sociosanitario».

Fórum RIES en La Toja hoy y mañana

Entre los proyectos más inmediatos del clúster, destaca la décima edición del Fórum RIES, hoy miércoles y mañana jueves en La Toja. Una cita configurada para «posicionar a Galicia como referente internacional en innovación sanitaria», y sobre la que menciona el récord de participantes, con una presencia de otros países muy relevante.

Nacido como «un espacio de colaboración, un punto de conexión en el que ciencia, empresa y sistema asistencial dialoguen y construyan juntos, tanto desde el ámbito privado como público, un sistema innovador de salud en el sentido más amplio, incluyendo la sanidad y todo el campo sociosanitario», se siente orgullosa de poder mostrar a través del clúster «una forma más humana de innovar en salud», y resalta que pretende servir para «atraer a Galicia financiación, pública y privada, empleo, conocimiento y talento».

Con los europeos como socios preferentes, habrá presencia de China, «con un mercado que muchas de nuestras empresas ven como muy atractivo, al igual que Arabia Saudí, que ya nos acompañó el año pasado», y a los que se sumarán representantes de todas las comunidades, en una iniciativa en la que colabora el Igape.

Un apoyo el del Igape «fundamental en la proyección exterior y que nos ayuda mucho porque los mercados internacionales a veces son más complejos de lo que parece», señala, convencida de que «Galicia está muy bien posicionada para colaborar con el exterior, nos ven como un socio fiable para buscar proyectos comunes».

Avanzadilla para Europa en la ‘silver economy’

Partiendo de un sistema sanitario muy digitalizado y «pionero en el uso de las nuevas tecnologías, y de que tenemos una gran longevidad, lo cual es muy positivo, pero que supone también un envejecimiento muy elevado al que debemos cuidar y prestar asistencia, todos los agentes del sector social sanitario están apostando por la economía plateada, la silver economy». Un ámbito que para Rocío Mosquera abre una nueva ventana de oportunidades. Y es que, como explica la presidenta del Cluster Saúde de Galicia, «las empresas, centros de investigación y tecnológicos están trabajando para aportar soluciones innovadoras en este campo y, si nosotros somos capaces de ir desarrollando soluciones para esa necesidad de cuidados de una población envejecida que Europa va a tener que afrontar de aquí al año 2050, nosotros podemos convertirnos en un demostrador de propuestas innovadoras para hacer frente a esas nuevas necesidades».

Alianzas estratégicas frente a la inestabilidad

Interrogada sobre las dificultades que representa para la internacionalización de los socios del clúster el panorama de inestabilidad existente a nivel mundial, incide en que «la apuesta que está llevando a cabo Galicia por la diversidad y la cooperación, esta innovación compartida y creación de alianzas estratégicas, yo creo que son las mejores herramientas que podemos tener para una respuesta positiva».

Concluye que «todo lo que podamos aportar, trabajar conjuntamente, nos va a permitir disminuir ese riesgo y esa situación en la que nos encontramos» a nivel mundial desde el punto de vista económico.