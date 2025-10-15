Linkin Park, segunda gran confirmación de O Son do Camiño

Tras confirmar a Katy Perry como la primera cabeza de cartel para su próxima edición, que tendrá lugar del 18 al 20 de junio en el Monte do Gozo de Santiago, O Son do Camiño acaba de anunciar un nuevo bombazo.

Junto al icono pop global artífice de grandes himnos como I Kissed I Girl o Firework, estará Linkin Park, que se convierte en la segunda confirmación oficial del festival.

Será la única actuación que la banda estadounidense de rock alternativo haga en un festival en España el próximo año, tras el colosal éxito de sus dos conciertos previstos en Madrid, cuyas 60.000 entradas se agotaron en apenas una hora.

El regreso de Linkin Park

Linkin Park es, según informan desde la organización del festival, la banda más vendedora de discos en el mundo durante el siglo XXI, con ventas que superan los 100 millones de copias.

Con una trayectoria marcada por la innovación sonora, el poder emocional de sus letras y su influencia en generaciones de oyentes, su presencia en el Monte do Gozo representa un hito para los seguidores del rock y la música alternativa en España.

Los orígenes de la reconocida banda se remontan al año 1996, cuando fue fundada por un grupo de amigos en Agoura Hills (California).

Desde su puesta en marcha, Linkin Park ha sabido sobreponerse a varios desafíos a lo largo de su carrera, siendo el suicidio del entonces vocalista Chester Bennington en 2017 el momento más crucial, el cual hizo tambalear el futuro de la banda sobre los escenarios.

De hecho, el grupo estuvo en pausa durante siete años, anunciando su regreso en 2024 con una nueva vocalista, Emily Armstrong, un álbum inédito y una nueva gira mundial. Además de la nueva vocalista, Colin Brittain se unía ese mismo año como reemplazo del baterista Rob Bourdon.

Los asistentes al festival podrán disfrutar en directo de grandes temas como In the End, Numb, Burn It Down, Somewhere I Belong, New Divide o One Step Closer.

Con ambas confirmaciones, O Son do Camiño reafirma su compromiso con grandes nombres del panorama internacional, consolidándose como uno de los eventos musicales imprescindibles en Europa. Supone, además, una de las ediciones más ambiciosas hasta la fecha del festival, que busca superar todos los récords previos de asistencia, repercusión y calidad artística.

En cuanto a las entradas, estas saldrán a la venta este viernes, 17 de octubre, a partir de las 12.00 horas en la web oficial del festival.

Cabe recordar que el festival ha logrado sold out desde su primera edición en 2018 en todas sus ediciones, -en la mayoría de los casos en apenas unas horas el mismo día de su lanzamiento-, convirtiéndose así en el único macrofestival merecedor de este éxito.

Creado y producido por las empresas gallegas Bring The Noise y Esmerarte Industrias Creativas, que mantienen firme la convicción de organizar “un evento concebido en Galicia, desde Galicia y para el mundo”, O Son do Camiño cuenta además con el apoyo de la Xunta a través de la Axencia de Turismo de Galicia, en el marco de Concertos de Xacobeo.