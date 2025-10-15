Muere el empresario Paco Gómez, del grupo F. Gómez y Cía y vinculado a la mina de Touro

El empresario gallego Francisco Gómez Novoa, conocido en el sector como Paco Gómez, falleció este miércoles a los 80 años de edad, tras toda una vida vinculada a la construcción y la obra pública al frente del grupo F. Gómez y Cía, con sede en Touro.

La empresa nació oficialmente en 1958 de mano de su padre, Francisco Gómez García, que en realidad ponía en marcha un proyecto cuyas raíces ya venían de más atrás, en concreto del año 1890, cuando José García Grande asumió el mantenimiento de carreteras en la zona de Asturias. Ese sería el verdadero germen del grupo empresarial, que en estos 135 años creció de la mano de diversas generaciones.

Paco Gómez heredó la compañía de su padre y la amplió hasta convertirla en un auténtico referente de la obra pública en Galicia. De forma paralela, fundó Explotaciones Gallegas para gestionar la mina de cobre de Touro. De hecho, los terrenos en los que se asienta la explotación que hoy pretende reactivar Atalaya Mining son de su propiedad.

En el año 2024, el grupo de Paco Gómez ganó músculo con la adquisición de la constructora coruñesa Arias Infraestructuras.

Construcción del estadio de Riazor. / CEDIDA

Empresa histórica que construyó el primer Riazor

Según refleja la web de la compañía, el origen del grupo F. Gómez y Cía hay que buscarlo en el asfaltado de carreteras entre Luarca y Avilés al final del siglo XIX, de la mano del emprendedor José García Grande. Le sucedió en 1902 José Gómez Vidal, que dio el salto de las carreteras al ferrocarril, con la obra del emergente tren que después se llamaría Feve.

Antes de la Guerra Civil, los hermanos Julio y Francisco Gómez García asumieron las riendas y dieron el salto a la edificación, con obras tan emblemáticas como el estadio de fútbol de Riazor, en A Coruña. Fueron momentos de esplendor, ya con muchas obras focalizadas en Santiago y su entorno.

Siempre a la vanguardia de la maquinaria y la tecnología, el grupo fue creciendo durante los años 50, 60 y 70, ya oficialmente como F. Gómez y Cía, con actuaciones como el tren entre Santiago y Ribadulla, la carretara de Compostela a Santa Comba y muchas otras vías relevantes para la vertebración de Galicia.

José García Grande, fundador de la compañía en 1890. / CEDIDA

De raíces ourensanas, vecino de Santiago

Paco Gómez nació en el municipio ourensano de Punxín, aunque era vecino de Santiago. Casado con Concepción Portela, tuvo cuatro hijos: Paula, Eva, Francisco y Blanca. Eva Gómez Portela es quien llevó la batuta de la empresa con su padre en los últimos años y la llamada a continuar al frente de la compañía.

El empresario será velado e incinerado en la más estricta intimidad por deseo expreso de la familia. Sí que se celebrará, en todo caso, un funeral por Paco Gómez este viernes e las cuatro de la tarde (16.00 horas) en la iglesia de San Francisco de la capital gallega.