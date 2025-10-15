O PP alerta sobre a "deficitaria" acción municipal fronte ao senfogarismo
Comparecen na Praza de Cervantes para denunciar o malestar dos comerciantes pola presenza dun senteito conflitivo
Os concelleiros populares José Ramón de la Fuente e Yolanda Otero denunciaron diante da prensa, en Cervantes, a "lamentable situación que están vivindo, veciños, comerciantes e visitantes da cidade dende hai xa demasiado tempo nesta praza". Iniciaba así a súa intervención o concelleiro De la Fuente que tachaba de "incomprensible e inexplicable que os veciños leven meses padecendo esta situación sen que o Concello fora capaz de artellar unha solución".
"Levamos polo menos dous anos advertindo do incremento de situacións que están perturbando a normal convivencia e sempre que fixemos esta advertencia sempre obtuvemos por parte do goberno local a mesma resposta: Non é certo que haxa problemas de convivencia ou de seguridade na cidade", insistiu o edil na súa intervención.
Sen embargo, fontes municipais reiteran, como xa fixeron días atrás en conversa con EL CORREO GALLEGO, que "dende os Servizos sociais realizáronse moitas e diversas intervencións utilizando todos os dispositivos e ferramentas existentes". Refírense deste modo a facilitarlle ao senteito,que está a causar problemas en Cervantes pola súa actitude con comerciantes e traseúntes, aloxamento en pisos e pensións municipais (ademais de roupa) que finalmente rexeitou.
A pesar desta defensa do goberno local en relación ao traballo realizado dende Servizos sociais, a edil Yolanda Otero insistiu en que a Praza de Cervantes está a ser "testemuña dunha situación de vulnerabilidade alarmante, de preocupación veciñal e dunha actuación municipal deficitaria, con evidencia duns servizos e recursos municipais insuficientes".
Otero denuncia que o senfogarismo é en Compostela "unha realidade que na nosa cidade, en vez de ir a menos, vai a máis, igual que a preocupación veciñal e a inquedanza", tamén polo risco sociosanitario que supón un individuo que "fai as súas necesidades na rúa e a plena luz do día", segundo denuncian oa comerciantes da zona e polo que xa se cursaron accións administrativas, non caben outras, segundo apuntan dende Raxoi, que tamén aclaran que ademais de estar xudicializado o caso, "promoveuse un ingreso forzoso pero dende o Sergas", logo do exame correspondente ao senteito, "o informe psiquiátrico non avala" esa actuación ao non presentar o suxeito ningunha patoloxía de saúde mental.
"En definitiva, estamos ante unha problemática social que demanda unha actuación municipal urxente e inmediata. Non estamos a falar de ideoloxías, senón de humanización", reclamou a concelleira Otero, que tamén referiu outros puntos da cidade que adoecen de situacións conflitivas por mor do consumo de drogas ou da existencia de narcopisos segundo denuncia, respectivamente, a veciñanza da Praza do Toural e do Ensanche.
Centro Integral para Persoas sen Fogar en Belvís
A concelleira Yolanda Otero comentaba na Praza de Cervantes que a situación que alí se está a vivir "non pode agardar dous anos por unha intervención municipal". E aproveitou para referirse ao Centro Integral para Persoas sen Fogar (Cipis) de Belvís: "Levamos dous anos con anuncios do goberno da apertura do centro e a día de hoxe non temos data da súa apertura".
Unha posta en marcha da que a concelleira de Servizos sociais, María Rozas, comunicaba hai unha semana a este diario que se prevé para 2026. O seguinte paso, que se está a dar nestes días segundo puido saber EL CORREO, para contratar o mobiliario do centro mentres se segue a traballar para a licitación do servizo de atención que complemente o cadro de persoal municipal.
