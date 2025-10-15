Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O PP alerta sobre a "deficitaria" acción municipal fronte ao senfogarismo

Comparecen na Praza de Cervantes para denunciar o malestar dos comerciantes pola presenza dun senteito conflitivo

O PP alerta sobre a "deficitaria" acción municipal fronte ao senfogarismo / PP

Ana Triñáns

Ana Triñáns

Os concelleiros populares José Ramón de la Fuente e Yolanda Otero denunciaron diante da prensa, en Cervantes, a "lamentable situación que están vivindo, veciños, comerciantes e visitantes da cidade dende hai xa demasiado tempo nesta praza". Iniciaba así a súa intervención o concelleiro De la Fuente que tachaba de "incomprensible e inexplicable que os veciños leven meses padecendo esta situación sen que o Concello fora capaz de artellar unha solución".

"Levamos polo menos dous anos advertindo do incremento de situacións que están perturbando a normal convivencia e sempre que fixemos esta advertencia sempre obtuvemos por parte do goberno local a mesma resposta: Non é certo que haxa problemas de convivencia ou de seguridade na cidade", insistiu o edil na súa intervención.

Sen embargo, fontes municipais reiteran, como xa fixeron días atrás en conversa con EL CORREO GALLEGO, que "dende os Servizos sociais realizáronse moitas e diversas intervencións utilizando todos os dispositivos e ferramentas existentes". Refírense deste modo a facilitarlle ao senteito,que está a causar problemas en Cervantes pola súa actitude con comerciantes e traseúntes, aloxamento en pisos e pensións municipais (ademais de roupa) que finalmente rexeitou.

El hombre, tumbado este lunes semidesnudo bajo los soportales de la praza de Cervantes

El hombre, tumbado semidesnudo bajo los soportales de la praza de Cervantes / El Correo Gallego

A pesar desta defensa do goberno local en relación ao traballo realizado dende Servizos sociais, a edil Yolanda Otero insistiu en que a Praza de Cervantes está a ser "testemuña dunha situación de vulnerabilidade alarmante, de preocupación veciñal e dunha actuación municipal deficitaria, con evidencia duns servizos e recursos municipais insuficientes".

Otero denuncia que o senfogarismo é en Compostela "unha realidade que na nosa cidade, en vez de ir a menos, vai a máis, igual que a preocupación veciñal e a inquedanza", tamén polo risco sociosanitario que supón un individuo que "fai as súas necesidades na rúa e a plena luz do día", segundo denuncian oa comerciantes da zona e polo que xa se cursaron accións administrativas, non caben outras, segundo apuntan dende Raxoi, que tamén aclaran que ademais de estar xudicializado o caso, "promoveuse un ingreso forzoso pero dende o Sergas", logo do exame correspondente ao senteito, "o informe psiquiátrico non avala" esa actuación ao non presentar o suxeito ningunha patoloxía de saúde mental.

"En definitiva, estamos ante unha problemática social que demanda unha actuación municipal urxente e inmediata. Non estamos a falar de ideoloxías, senón de humanización", reclamou a concelleira Otero, que tamén referiu outros puntos da cidade que adoecen de situacións conflitivas por mor do consumo de drogas ou da existencia de narcopisos segundo denuncia, respectivamente, a veciñanza da Praza do Toural e do Ensanche.

Centro Integral para Persoas sen Fogar en Belvís

A concelleira Yolanda Otero comentaba na Praza de Cervantes que a situación que alí se está a vivir "non pode agardar dous anos por unha intervención municipal". E aproveitou para referirse ao Centro Integral para Persoas sen Fogar (Cipis) de Belvís: "Levamos dous anos con anuncios do goberno da apertura do centro e a día de hoxe non temos data da súa apertura".

Unha posta en marcha da que a concelleira de Servizos sociais, María Rozas, comunicaba hai unha semana a este diario que se prevé para 2026. O seguinte paso, que se está a dar nestes días segundo puido saber EL CORREO, para contratar o mobiliario do centro mentres se segue a traballar para a licitación do servizo de atención que complemente o cadro de persoal municipal.

