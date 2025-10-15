Raxoi ofrece a la Xunta los dos suelos que no logró vender para construir vivienda protegida

El Concello de Santiago ofrece a la Xunta las dos parcelas de titularidad municipal que no fue capaz de vender a promotores privados para construir vivienda de protección oficial (VPO). Raxoi abrió un concurso en agosto por el que pretendía ingresar algo más de seis millones de euros con la enajenación de cuatro suelos, pero finalmente sólo la mitad despertaron interés. Nadie pujó por las fincas situadas en A Muíña y As Cancelas en las que se podrían construir 18 y 62 viviendas respectivamente. El Ejecutivo local estaría dispuesto ahora a traspasarlas a la Consellería de Vivenda, pero el departamento que dirige Martínez Allegue denuncia que lo hace pidiendo «una contrasprestación económica» mientras que el resto de ayuntamientos gallegos lo hacen sin exigir nada a cambio.

A través de un comunicado, Raxoi informó ayer de la decisión. Tras quedar desierto parte del concurso, el líder de los populares de Santiago, Borja Verea, había pedido al Concello que cediese estos suelos a la Xunta. En días pasados, la conselleira de Vivenda María Martínez Allegue remitió una carta a la alcaldesa interesándose por los dos suelos (el UER5 del SUNP-5 de A Muíña y el PR4 del SUNP-4 en As Cancelas). En su respuesta, Goretti Sanmartín aseguró concordar en la «necesidad urgente de incrementar el parque público de vivienda» . Sostuvo que en concreto, «es imprescindible ampliar la oferta en la modalidad de alquiler» como reflejan los datos del Registro único de demandantes de vivienda protegida donde «constan 597 solicitantes de nuestro municipio para esta opción».

Los objetivos

El procedimiento de venta de los suelos municipales persigue un doble objetivo. De un lado, los promotores que se hagan con los terrenos tendrán que destinarlos a la construcción de vivienda protegida. De otro, el dinero recaudado- que ahora se quedará en unos dos millones de euros- Raxoi piensa invertirlo en la compra y rehabilitación de inmuebles, con la idea de que los pisos de protección oficial lleguen también a las zonas más céntricas de la ciudad y no sólo a la periferia.

La venta de las parcelas nunca había sido del agrado del PP, que denunció que se trasladaba a la iniciativa privada el suelo de todos los santiagueses. «Llevamos desde que se sacaron a subasta eses suelos pidiendo al gobierno del BNG y CA que paralizase esas ventas y destinasen esas parcelas a vivienda 100% pública pero hicieron caso omiso», recordó ayer Borja Verea. «Ahora reculan, anuncian ese giro como mérito propio cuando en realidad lo que están reconociendo es que cometieron un error, y, una vez más, van a rebufo de nuestras propuestas», afirmó el líder popular.

Otros suelos

En su respuesta a la conselleira, Goretti Sanmartín expresó su «máxima disposición a colaborar y aportar soluciones al problema de la vivienda y ofreció abordar con máxima celeridad la posiblidad de concretar un convenio entre ambas administraciones». En ese convenio, explica la Xunta, se incluiría la contraprestación económica. «A Coruña, Pontevedra, Ames, A Estrada, Lalín, Teo, Vilagarcía de Arousa, Carballo, San Cibrao das Viñas e Narón. Ninguno de estos concellos sugirió ningún tipo de condición, ni mucho menos una contraprestación para ceder las parcelas» si se destinan a VPO, indica la Xunta. Vivenda pide a Santiago que «recapacite» y ceda las parcelas «en el menor plazo posible y sin más condiciones».

Estas dos nuevas parcelas se unen a otras tres que el Concello de Santiago ya ha prometido traspasar al Instituto Galego de Vivenda e Solo. La Xunta lleva ya algo más de un año a la espera de dos suelos situados en la zona de Volta do Castro (con capacidad para consturir 36 viviendas). Posteriormente añadió un tercer suelo en Traspaxonal con edificabilidad para 39 pisos. En septiembre el Concello aseguró que los expedientes están en la «fase final» y no tardará mucho la cesión del suelo. Desde la Consellería de Vivenda recriminaron ayer que que «hasta el momento no ha sido cedida ni una sola parcela».