Santiago grita en la calle contra "el genocidio" en Palestina
Cientos de personas se manifiestan este miércoles para mostrar su solidaridad con los palestinos y reclamar que los pactos alcanzados para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza y Cisjordania se cumplan
Convocada por la CIG, cientos de personas se concentraron este miércoles en Compostela para mostrar su solidaridad con el pueblo palestino y reclamar que los pactos alcanzados para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza se cumplan. La manifestación partió desde la Praza Roxa poco después de las 12 horas y durante el recorrido se escucharon consignas como "Palestina vencerá", "Galicia-Palestina, solidariedade" o "Netanyahu, asasino".
La movilización se produce justo dos días después de la rúbrica del acuerdo para la "paz" entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y el resto de mediadores -Catar, Egipto y Turquía- en Sharm el Sheij (Egipto), en el marco del plan para la zona impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Los sindicatos argumentan que los recientes acuerdos aún no garantizan una paz duradera ni condiciones justas para la población palestina. Reclaman, entre otras cuestiones, que el alto el fuego sea permanente y verificable, que se asegure el acceso inmediato de ayuda humanitaria a la Franja y que la reconstrucción de Gaza se centre en las necesidades de su pueblo, evitando la especulación extranjera.
