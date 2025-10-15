Sin solución a los problemas derivados de las obras en A Peregrina

La mayoría de los problemas derivados de las obras en en la carretera provincial DP-7804, que une Santiago con Val do Dubra, no serán solucionados a corto plazo, según explican los vecinos de la parroquia de A Peregrina. A principios de septiembre denunciaron que se estaban produciendo inundaciones en algunas viviendas por desniveles y falta de seguridad vial.

Tras mantener conversaciones con la Dirección de Obra de la Deputación de A Coruña y la gerencia de la empresa adjudicataria, señalan que «a nivel técnico non se vai acometer ningún tipo de mellora que solucione as situacións existentes».

Inundaciones y cunetas

De este modo, consideran que el único aspecto que se puede considerar que quedará resuelto al finalizar las obras es la entrada de agua en viviendas. Sin embargo, este problema permanecerá en una finca que se ha quedado sin cuneta tras la realización de los trabajos.

Por otra parte, tampoco se prevé ninguna mejora en la profundidad de las cunetas en las zonas más habitadas, donde alcanzan entre 50 y 60 centímetros cuando no estaba previsto exceder los 30. Los vecinos temen caídas. Se trató la posibilidad de una urbanización, pero sin concretar plazos.

Seguridad vial

En cuanto a la seguridad vial, «non se contempla ningún elemento redutor de velocidade», indican. Lo único que se propone es reducir el ancho del carril en el pintado final o solicitar al Concello un radar, en una zona en la que «se están constatando problemas de velocidade».