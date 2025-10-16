Los abonos de O Son do Camiño salen mañana desde 89 euros: el festival no "garantiza entradas diarias en esta edición"

Luego de anunciar a los dos primeros cabeza de cartel, O Son do Camiño pone a la venta este viernes, 17 de octubre, los abonos de 3 días desde 89 euros (gastos de gestión incluidos).

Al igual que años anteriores, las entradas estarán disponibles de forma exclusiva en la web oficial del festival, desde las 12.00 horas.

¿Adiós a las entradas diarias?

Desde O Son do Camiño han informado, además del precio de salida del abono, de un cambio muy relevante con respecto a las entradas diarias, que "no se garantiza que salgan a la venta en esta edición".

Esta medida puede generar bastante controversia entre aquellos asistentes al festival que solo puedan acudir por trabajo u otras razones el sábado, o bien los que solo cogen la entrada de los días que les interese.

(EN AMPLIACIÓN)