Los abonos de O Son do Camiño salen mañana desde 89 euros: el festival no "garantiza entradas diarias en esta edición"
Desde el festival compostelano han informado de un gran cambio con respecto a las entradas diarias y han adelantado que los shows de Linkin Park y Katty Perry serán de larga duración
Luego de anunciar a los dos primeros cabeza de cartel, O Son do Camiño pone a la venta este viernes, 17 de octubre, los abonos de 3 días desde 89 euros (gastos de gestión incluidos).
Al igual que años anteriores, las entradas estarán disponibles de forma exclusiva en la web oficial del festival, desde las 12.00 horas.
¿Adiós a las entradas diarias?
Desde O Son do Camiño han informado, además del precio de salida del abono, de un cambio muy relevante con respecto a las entradas diarias, que "no se garantiza que salgan a la venta en esta edición".
Esta medida puede generar bastante controversia entre aquellos asistentes al festival que solo puedan acudir por trabajo u otras razones el sábado, o bien los que solo cogen la entrada de los días que les interese.
(EN AMPLIACIÓN)
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Santiago tendrá vuelo directo a Nueva York: United Airlines aterrizará en Lavacolla en 2026
- Arranca la venta de viajes del Imserso: «No me gusta poner la barriga al sol, prefiero los destinos culturales»
- La tienda de 'Animal' salta de Netflix a Google Maps: el veterinario Luís Zahera atiende en Costa Vella
- El rodaje de una película con un popular cómico italiano 'conquista' el casco histórico de Santiago
- Los empresarios de Santiago celebran el nuevo polígono de Lavacolla y auguran que el suelo durará poco
- El coche que llevó a Asunta a la muerte circula por Teo y está en venta
- Más de 800 vehículos con suculentos descuentos llegarán a Santiago desde el jueves
- El pionero de la química moderna en Santiago represaliado por el franquismo que homenajea el Día da Ciencia en Galicia