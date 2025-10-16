Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Santiago

Denuncian unha espera de 51 días sobre o límite para unha cirurxía de cancro de pel no CHUS

A Asociación de Pacientes critica que é un caso de «abandono asistencial», mentres que o Hospital asegura que revisará se hai algún motivo médico que explique a demora

Cedida

El Correo Gallego

Santiago

A Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS denunciou onte que un doente de cancro de pel leva agardando 141 días por unha cirurxía de prioridade 2, cando a lei marca que nesta situación a demora debe ser inferior a 90 días, polo que suma 51 xornadas sobre o límite. A entidade critica que se trata dun caso de «abandono asistencial».

O afectado, Francisco R. F., relata que tras serlle diagnosticado en maio un carcinoma basocelular o tempo comezou a pasar «sen noticias». Así, indica que presentou varias reclamacións ata que lle aclararon que o prazo máximo para ser intervido é marzo de 2026. O próximo 5 de novembro será avaliado novamente polo especialista.

Empeoramento do paciente

Neste tempo, Francisco R. F. asegura que «a miña lesión empeorou visiblemente. Presento unha ferida profunda, con dor crecente, sangrado intermitente e unha afectación estética notable». Todo isto xerou «un estado de ansiedade, inseguridade e malestar psicolóxico que afecta á miña vida diaria». O empeoramento teme que derive nunha cirurxía máis complexa e tacha o ocorrido de «grave neglixencia».

Á luz destes feitos, a Asociación cre que existe «un problema estrutural que nos converte aos cidadáns en vítimas dunha administración que non aplica a racionalidade». O CHUS, pola súa banda, indicou que se revisará este caso para averiguar se hai algún motivo médico que explique o retraso, porque «neste momento xa foron operados pacientes con patoloxía similar que entraron en lista de espera no mesmo periodo».

