Santiago
Denuncian unha espera de 51 días sobre o límite para unha cirurxía de cancro de pel no CHUS
A Asociación de Pacientes critica que é un caso de «abandono asistencial», mentres que o Hospital asegura que revisará se hai algún motivo médico que explique a demora
A Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS denunciou onte que un doente de cancro de pel leva agardando 141 días por unha cirurxía de prioridade 2, cando a lei marca que nesta situación a demora debe ser inferior a 90 días, polo que suma 51 xornadas sobre o límite. A entidade critica que se trata dun caso de «abandono asistencial».
O afectado, Francisco R. F., relata que tras serlle diagnosticado en maio un carcinoma basocelular o tempo comezou a pasar «sen noticias». Así, indica que presentou varias reclamacións ata que lle aclararon que o prazo máximo para ser intervido é marzo de 2026. O próximo 5 de novembro será avaliado novamente polo especialista.
Empeoramento do paciente
Neste tempo, Francisco R. F. asegura que «a miña lesión empeorou visiblemente. Presento unha ferida profunda, con dor crecente, sangrado intermitente e unha afectación estética notable». Todo isto xerou «un estado de ansiedade, inseguridade e malestar psicolóxico que afecta á miña vida diaria». O empeoramento teme que derive nunha cirurxía máis complexa e tacha o ocorrido de «grave neglixencia».
Á luz destes feitos, a Asociación cre que existe «un problema estrutural que nos converte aos cidadáns en vítimas dunha administración que non aplica a racionalidade». O CHUS, pola súa banda, indicou que se revisará este caso para averiguar se hai algún motivo médico que explique o retraso, porque «neste momento xa foron operados pacientes con patoloxía similar que entraron en lista de espera no mesmo periodo».
- Santiago tendrá vuelo directo a Nueva York: United Airlines aterrizará en Lavacolla en 2026
- Arranca la venta de viajes del Imserso: «No me gusta poner la barriga al sol, prefiero los destinos culturales»
- La tienda de 'Animal' salta de Netflix a Google Maps: el veterinario Luís Zahera atiende en Costa Vella
- El rodaje de una película con un popular cómico italiano 'conquista' el casco histórico de Santiago
- Los empresarios de Santiago celebran el nuevo polígono de Lavacolla y auguran que el suelo durará poco
- El coche que llevó a Asunta a la muerte circula por Teo y está en venta
- Más de 800 vehículos con suculentos descuentos llegarán a Santiago desde el jueves
- El pionero de la química moderna en Santiago represaliado por el franquismo que homenajea el Día da Ciencia en Galicia