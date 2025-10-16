Iglesia y empresarios reflexionarán en Santiago sobre ética e Inteligencia Artificial
El arzobispo Francisco Prieto presidió ayer la reunión preparatoria del seminario que se celebrará el 6 y 7 de noviembre
¿Cómo afecta la Inteligencia Artificial (IA) a la cognición de las personas, a la educación, la formación, el desempeño profesional, el ocio, la gestión de las empresas o la sociedad en su conjunto? A preguntas como esta tratará de dar respuesta el seminario “Ética e IA. ¿la IA cambia o transforma a la persona?”. La cita, organizada por la Iglesia y los empresarios gallegos tendrá lugar los próximos 6 y 7 de noviembre en Santiago de Compostela.
El arzobispo de Santiago monseñor Francisco Prieto ha presidido la reunión del Comité Organizador Iglesia – empresarios del evento que se celebrará en el seminario mayor. Las jornadas reunirán "a más de un centenar de empresarios, profesionales y autónomos con primeras figuras del pensamiento y la tecnología, con la inteligencia artificial en el centro del debate".
Los ponentes
Adela Cortina, Amparo Alonso, Teresa Rodríguez de las Heras, Senén Barro, Ulises Cortés, Ricardo Mejía, José Ramón Amor, Eladio Dapena y monseñor Prieto disertarán y debatirán sobre la nueva herramienta tecnológica que está llamada a marcar una época en el desarrollo humano. En el seminario se abordará cuáles son los riesgos de la IA y su regulación.
Monseñor Francisco Prieto presentará públicamente el programa el viernes 24 de octubre, en una comparecencia ante los medios junto a Juan Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia. El Seminario Ética e IA está patrocinado por la Xunta de Galicia, Diputación de A Coruña, ABANCA, la Confederación de Empresarios de Galicia CEG, la Cámara de Comercio de Santiago y la colaboración de UMAS.
