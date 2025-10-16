Nueva comisión en Conxo: «El barrio no podía quedarse sin fiestas»

Un grupo de seis personas se hacen cargo de la nueva comisión de fiestas del barrio de Conxo para organizar las dos citas del calendario anual: la patrona Nosa Señora da Mercé y San Serapio. «No concebimos Conxo sin poder disfrutar de sus fiestas patronales», apunta en conversación con EL CORREO GALLEGO David Rozados, que ejerce como presidente de este nuevo equipo. Tendrán que recorrer viviendas y negocios para recaudar fondos, y es más que probable, que tengan que aguantar malas contestaciones o críticas por su trabajo voluntario, pero a pesar de ello «estamos motivados y con muchas ganas».

Daniel Pico, David Rozados, María Jimena Sodorini, María del Pilar Reboredo, Adrián Mallo y Javier Rozados son las caras visibles. Todos ellos amigos, y tres familiares. El más joven es David, de 34 años, y la más mayor su madre, María del Pilar, de 58 años. Ninguno de ellos ha estado vinculado anteriormente a una comisión de fiestas, y ahora lo harán mínimo por dos años.

Rozados detalla que fue hace dos años cuando la comisión de la Mercé decidió dejarlo «por tema laboral y otros asuntos personales». Asegura que el barrio «se quedó muy contento con su trabajo». A pesar de que no hubo verbena, los integrantes decidieron bajar la virgen en procesión, como cada año, el primer fin de semana de septiembre. «Lo hicieron a modo de colaboración con el cura y no había tiempo para más», asegura.

San Serapio, que se celebra el tercer fin de semana de septiembre también se quedó este año sin comisión después de la celebración de tres días de fiesta en los que los vecinos y vecinas sí pudieron disfrutar de la música.

El próximo año, ambas fiestas se celebrarán conjuntamente los días 11, 12 y 13 de septiembre. «Bajaremos tanto la virgen de la Merced como San Serapio», confirma.

En estos momentos, ya con todos los papeles en regla, nos anticipa que la música «ya está cerrada», evitando así que más adelante surgieran complicaciones para encontrar orquestas. Manifiesta Rozados que aún así «fue difícil al principio» porque le tuvieron que dedicar «muchas» horas teniendo que reunirse en distintos días con varias organizaciones de eventos.

Por ahora no puede desvelar nada del cartel si bien reconoce que será una fiesta «para todos y no solo dedicada a la juventud porque quienes realmente pagan son los mayores». Así, el viernes habrá una charanga como apertura de fiesta y gaiteiros por las calles, además de sesión vermú y verbena los tres días. Anticipa también que «están intentando buscar actividades para los más pequeños».

Evento gastronómico, el sábado 9 de noviembre

Con parte del trabajo hecho, para el que «contamos con el apoyo de otras comisiones que nos facilitaron consejos», ahora hacen un pequeño llamamiento para aquellas personas que quieran echarles una mano. «Os voluntarios sempre irán acompañados dos membros da comisión de festas e irán todos identificados», indica el presidente.

De hecho, ya hay personas colaborando con la primera fiesta gastronómica que organizan y que se celebrará el sábado 9 de noviembre en la Plaza Aurelio Aguirre con un menú compuesto por empanada, tortilla, pulpo, churrasco, patatas y criollos con bebida postre y chupitos. «Será a fartar», asegura.

La jornada se completará con un bingo musical y un dj. Los tickets ya pueden conseguirse contactando con los miembros de la comisión. El precio de la comida para los adultos es de 40 euros; 20 euros para niños de 5 a 12 años y gratuito para los de menos de cuatro años. La comisión se hará cargo de la cantina.