Raxoi ultima los trámites para la puesta a punto de los parques infantiles

La acción realizada por un grupo de padres a finales de junio para acondicionar el parque da Trisca puso de manifiesto la necesidad de mantenimiento de los espacios de juego infantil de la ciudad. En Raxoi también son conscientes desde hace tiempo. Hace casi un año el edil responsable de esta área, Xesús Domínguez, expresaba en un pleno que «o estado dos parques infantís manifesta que houbo anos nos que non tiveron mantemento». Por ello, el Concello licitó en abril un contrato para realizar un mantenimiento continuo –en lugar de acudir a actuaciones puntuales–, que ahora entra en la recta final para ser adjudicado.

El contrato está dotado con un presupuesto de 1,2 millones de euros y el vínculo con la empresa que sea seleccionada se prolongará hasta 2028. Al concurso público, que ya se encuentra en la fase de evaluación de ofertas, se han presentado cuatro firmas y la adjudicación se resolverá en las próximas semanas.

A partir de ese momento, la empresa elegida deberá realizar la conservación y mantenimiento de los parques de forma que se mantengan los máximos niveles de seguridad conservando el valor lúdico, estético y funcional de las instalaciones. En un plazo de tres meses desde la adjudicación, tendrá que elaborar una cartografía y un inventario de las áreas de juego, que remitirá al Concello y que servirá como base para sus actuaciones.

Plan de inspecciones

Los pliegos contemplan un plan de seguimiento continuo del estado de las instalaciones para ofrecer una respuesta más ágil a las posibles deficiencias. Por un lado, se llevarán a cabo inspecciones de rutina de los parques para detectar «posibles anomalías e disfuncións» antes de que los equipos o parte de estos se deterioren y dejen de funcionar, comprobando especialmente «os riscos que poidan derivarse de actos de vandalismo, da súa utilización ou das condicións meteorolóxicas». La periodicidad ha de ser, como mínimo, semanal, sin descartar una mayor frecuencia en caso de que sea necesario.

Por otra parte, con una periodicidad mínima mensual se realizará un examen detallado de las áreas de juego y de sus elementos para comprobar «a funcionalidade e estabilidade e, en particular, as posibles mostras de desgaste», según recogen los pliegos. También se realizarán inspecciones funcionales cuando así lo requiera el persoal municipal responsable del contrato, cuando se modifiquen las áreas, cuando se aprecie la existencia de daños o riesgos o cuando se produzcan situaciones de emergencia que así lo aconsejen.

Además, anualmente Raxoi prevé ejecutar la inspección principal por parte de una entidad acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). Se comprobará el nivel global de seguridad de los equipos, de los cimientos y de las superficies de juego, así como las posibles variaciones del nivel de seguridad de los equipamientos que hayan sido objeto de reparaciones o de los elementos incorporados o sustituidos.

Reparaciones «inmediatas»

En cuanto a los trabajos a realizar, el servicio incluirá, por una parte, actuaciones denominadas de rutina, como ajuste de piezas, retirada de elementos peligrosos, pintado de juegos o limpieza de pintadas, entre otras. Por otra parte, se realizará un mantenimiento correctivo, consistente en realizar intervenciones y reparaciones en después de producirse alguna falla o avería. El pliego señala que cualquier problema detectado como consecuencia de las inspecciones deberá ser reparado «de forma inmediata».

Para cumplir con las funciones descritas en los 84 parques infantiles y las 27 áreas biosaludables que contabiliza Raxoi en el municipio, se calcula que el personal mínimo necesario del que debe disponer la empresa adjudicataria es de seis trabajadores.

La última actuación del Concello en esta materia consistió en la realización de mejoras urgentes en tres de los parques infantiles más concurridos de la ciudad, los de la Praza de Galicia, Agros de Ramírez –junto a la Praza Roxa– y la Praza de Vigo. Raxoi invirtió casi 55.000 euros la limpieza de superficies, reparación de los pavimentos o mejora de los elementos de juego, entre otras acciones.