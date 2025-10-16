Raxoi replica que lo que le pide a la Xunta por cederle suelo para VPO se firmó con otros concellos

La oferta de dos parcelas de titularidad municipal a la Xunta ha abierto un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno de Goretti Sanmartín y la Consellería de Vivenda. Los suelos, situados en A Muíña y As Cancelas, tienen capacidad para acoger 80 nuevas viviendas de protección oficial (VPO). Raxoi los sacó a concurso público junto con otros dos, pero no despertaron interés. Ahora el Concello se los ofrece a la Xunta a cambio de dos condiciones: que construya pisos de alquiler y que la consellería impulse un programa de rehabilitación de vivienda en Compostela. El Gobierno gallego ha rechazado la oferta denunciando que ningún otro Ayuntamiento les exige «contraprestaciones económicas» por ceder suelo. Santiago replica que la Xunta ya ha firmado con otros municipios planes similares al que demanda.

Ingresos para rehabilitación

Raxoi pretendía ingresar unos cuatro millones de euros con la venta de estos dos solares. El plan era destinar este dinero a la compra de inmuebles en zonas céntricas de Santiago para acondicionarlos y ofrecer vivienda protegida de alquiler. «Debido a que supone una pérdida patrimonial para los vecinos compostelanos, pedimos que se compense la cesión con un programa de rehabilitación como el que se firmó en otros concellos», indican fuentes de Raxoi. «Este programa debería de habilitar inmuebles, como pretendíamos con la venta de las parcelas, para ponerlos a disposición de los vecinos», añaden. Desde el Concello indican que su intención es que se ponga a disposición de las personas que lo necesitan el mayor número de viviendas posibles.

Rechazo de la Xunta

La Xunta ha rechazado el ofrecimiento y pide el suelo para poder promover en él vivienda protegida sin más condiciones. En un comunicado remitido el martes, Vivenda pidió a la alcaldesa que cediese «gratuitamente» como hicieron los demás concellos las parcelas para la construcción de pisos protegidos. Raxoi no ha reclamado directamente un precio para vender los suelos, sino ese programa de rehabilitación en el que la Xunta tendría que invertir fondos.

El departamento que dirige María Martínez Allegue recordó que la administración autonómica está realizando «un importante esfuerzo para la construcción de viviendas que repercuten en favor de los ciudadanos». También que mientras numerosos municipios ya han traspasado el suelo a la Xunta, Santiago sigue sin culminar la cesión de otras tres parcelas prometidas anteriormente.

Dejar de lado las disputas

La concejala del Grupo Municipal Socialista de Santiago, Marta Abal, pidió al Partido Popular y al Gobierno de Goretti Sanmartín que “dejen de lado las disputas y empiecen a trabajar de verdad en las políticas públicas de vivienda”. Abal recordó que “el Partido Popular no está en condiciones de dar lecciones en este ámbito, ya que, cuando gobernaba el Ayuntamiento, eliminó Emuvissa, la empresa pública de vivienda y suelo, que tantos buenos resultados había dado”. Abal también criticó la falta de acción de la Xunta de Galicia, “una administración con competencias exclusivas en materia de vivienda”, y advirtió que “el Partido Popular no ha construido ni una sola vivienda protegida en Santiago en los últimos años”.

La concejala socialista también recriminó al Ejecutivo de Sanmartín. “El Gobierno Local debe ponerse las pilas y actuar con rapidez en la cesión gratuita de las parcelas en Cancelas y Muíña, como hizo el Ayuntamiento de A Coruña”, ya que “la demanda de vivienda de alquiler asequible no puede esperar", afirmó.