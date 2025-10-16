Susto en Santiago: arde un coche de alta gama mientras circulaba por Conxo

Enorme susto el que se vivió en la mañana de este jueves en el barrio de Conxo, en Santiago, después de que un vehículo que circulaba por la avenida de Ferrol comenzase a arder. El fuego rápidamente comenzó a calcinar el vehículo, hasta que la actuación de los Bomberos, que recibieron el aviso a las 10.13 horas, permitió sofocar las llamas. La Policía Local también se desplazó hasta el lugar del suceso. El incidente tuvo lugar en número 62 de la avenida de Ferrol, muy cerca de la Praza da Mercé.

Efectivos de Bomberos en el lugar del suceso. / E. N.

Zona sur de Santiago

La intensas llamas que salían del motor del vehículo, un BMW de color blanco, y el humo negro que se podía ver desde lejos han llamado la atención de las personas que se encontraban en esos momentos en la zona de la avenida de Ferrol, en el sur de la ciudad. La persona que conducía el coche pudo abandonar rápidamente el interior del vehículo y no resultó herida.

El suceso llamó la atención de viandantes que pasaban por la zona. / E. N.

El vehículo circulaba en dirección a Conxo y, tras el suceso, la Policía Local procedió a cortar la circulación en el carril afectado. Tras apagar las llamas, los Bomberos limpiaron la calzada y abandonaron la zona minutos después de las once de la mañana. "A parte dianteira do vehículo quedou totalmente calcinada e tamén afectou ao interior", indicaron.

Atropello en la rúa San Francisco

Este no fue el único suceso que se registró en Santiago en las últimas horas, puesto que en la madrugada del miércoles, a las 00.16 horas, en la rúa San Francisco, "un vehículo atropelou unha peoa", indicaron desde la Policía Local. Y en la tarde del martes, a las 19.42 horas, se produjo un accidente de tráfico en la rúa de Roma, "entre dous vehículos, con resultado de danos materiais". Y solo unos minutos después, a las 20:15 horas, en la rúa do Hórreo, la conductora de un vehículo denunció daños ocasionados por otro vehículo.