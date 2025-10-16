Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A USC da a coñecer as novidades da investigación en biotecnoloxía para a saúde

O Cimus acolle este venres a xornada de presentación de resultados finais de PCBAS Galicia e Quimioteca Pública Española

Una investigadora en un laboratorio del Cimus de la Universidade de Santiago.

Una investigadora en un laboratorio del Cimus de la Universidade de Santiago. / Jesús Prieto

L.R.

Santiago

Os principais resultados de investigacións levadas a cabo en relación á biotecnoloxía para a saúde daranse a coñecer este venres no Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (Cimus) da Universidade de Santiago. Galicia participa, xunto con outras seis comunidades autónomas, no Plan Complementario de Biotecnoloxía Aplicada á Saúde (PCBAS) do PERTE de Saúde de Vangarda. Ademais de executar actuacións nas seis liñas que integran o Plan, Galicia coordina a nivel estatal a liña 3 ‘Plataforma de cribado de fármacos e análises de interaccións fármaco-diana’.

Precisamente no marco desta liña 3, e en colaboración coa rede estratéxica ES-OPENSCREEN, impúlsase a Quimioteca Pública Española. Esta iniciativa, coordinada desde o Cimus da USC e a Fundación Kærtor, busca reunir e dar unha nova vida aos compostos químicos que foron desenvolvidos en universidades e centros de investigación para estudar as súas interaccións en ensaios biolóxico/farmacolóxicos, como punto de partida para o descubrimento de novos fármacos.

Tanto os resultados finais de PCBAS Galicia como a nova quimioteca presentaranse de 10.00 a 14.00 horas no Cimus, nunha xornada aberta a toda a comunidade científica que simultaneará formato presencial con virtual a través da plataforma Teams.

A inauguración do evento correrá a cargo da profesora da USC e directora do Cimus, Mabel Loza, que é á súa vez coordinadora científica para Galicia PCBAS, representante científica en España de EU-OPENSCREEN e coordinadora de ES-OPENSCREEN. Participarán tamén a directora da Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo, e a responsable de Infraestruturas Europeas de Investigación en Biomedicina, Marina López Pérez.

Será tamén a propia Mabel Loza quen explique os resultados finais de PCBAS Galicia. Pola súa banda, os detalles da quimioteca e a preparación dun caso práctico de envío desde a USC presentaranse nunha sesión na que participan o director de Relacións Público-Privadas da Fundación Kærtor, Antonio Gómez, a técnica superior de xestión da USC Susana Torrente, a investigadora principal da Facultade de Farmacia María Joao Matos e o investigador principal do grupo ComBioMed do CIQUS da USC Eddy Sotelo.

