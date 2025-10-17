As Cancelas celebra su apertura más esperada con un evento exclusivo: música en directo y muchas más sorpresas este sábado
La popular cadena holandesa de perfumería, cosmética y artículos de bienestar se asienta así en la capital gallega
A finales del mes pasado, el centro compostelano As Cancelas anunciaba cuatro aperturas que marcarían el otoño en Santiago. Tras inaugurar Multiópticas y Courir, la marca francesa especializada en sneakers y moda urbana, este sábado es el turno de una de las tiendas más esperadas.
Se trata de Rituals que, si bien abría sus puertas el pasado 8 de octubre, este sábado tendrá lugar su inauguración oficial. La popular cadena holandesa de perfumería, cosmética y artículos de bienestar se estrena así en la capital gallega, acercando una selección de productos para el cuidado personal, la cosmética y el hogar.
Un evento por todo lo alto
La fiesta de inauguración de Rituals tendrá lugar este sábado, 18 de octubre, con un evento por todo lo alto, "lleno de experiencias únicas".
Así, y según informan a través de las redes sociales del centro comercial compostelano, el evento habrá música en directo, personalización de productos y un regalo "muy especial" con cada compra.
Agregan, además, que habrá muchas otras sorpresas "que encantarán" a los que se dejen caer por As Cancelas.
De las cuatro tiendas anunciadas el mes pasado, solo queda en la recámara la apertura de Dental Star, con un servicio odontológico integral, en cuyo espacio se incluirá revisiones rutinarias, ortodoncia e implantología, siguiendo un enfoque de atención personalizada para toda la familia.
- Santiago tendrá vuelo directo a Nueva York: United Airlines aterrizará en Lavacolla en 2026
- Arranca la venta de viajes del Imserso: «No me gusta poner la barriga al sol, prefiero los destinos culturales»
- La tienda de 'Animal' salta de Netflix a Google Maps: el veterinario Luís Zahera atiende en Costa Vella
- El rodaje de una película con un popular cómico italiano 'conquista' el casco histórico de Santiago
- Los empresarios de Santiago celebran el nuevo polígono de Lavacolla y auguran que el suelo durará poco
- El coche que llevó a Asunta a la muerte circula por Teo y está en venta
- Más de 800 vehículos con suculentos descuentos llegarán a Santiago desde el jueves
- El pionero de la química moderna en Santiago represaliado por el franquismo que homenajea el Día da Ciencia en Galicia