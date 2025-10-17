As Cancelas celebra su apertura más esperada con un evento exclusivo: música en directo y muchas más sorpresas este sábado

A finales del mes pasado, el centro compostelano As Cancelas anunciaba cuatro aperturas que marcarían el otoño en Santiago. Tras inaugurar Multiópticas y Courir, la marca francesa especializada en sneakers y moda urbana, este sábado es el turno de una de las tiendas más esperadas.

Se trata de Rituals que, si bien abría sus puertas el pasado 8 de octubre, este sábado tendrá lugar su inauguración oficial. La popular cadena holandesa de perfumería, cosmética y artículos de bienestar se estrena así en la capital gallega, acercando una selección de productos para el cuidado personal, la cosmética y el hogar.

Un evento por todo lo alto

La fiesta de inauguración de Rituals tendrá lugar este sábado, 18 de octubre, con un evento por todo lo alto, "lleno de experiencias únicas".

Así, y según informan a través de las redes sociales del centro comercial compostelano, el evento habrá música en directo, personalización de productos y un regalo "muy especial" con cada compra.

Agregan, además, que habrá muchas otras sorpresas "que encantarán" a los que se dejen caer por As Cancelas.

De las cuatro tiendas anunciadas el mes pasado, solo queda en la recámara la apertura de Dental Star, con un servicio odontológico integral, en cuyo espacio se incluirá revisiones rutinarias, ortodoncia e implantología, siguiendo un enfoque de atención personalizada para toda la familia.