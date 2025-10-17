Axenda cultural: Que facer hoxe, 17 de outubro, en Santiago?
Galicreques 2025: Kalina Teatro estrea ‘Limonardo dá Vento’
AXENDA. O programa deste venres de Galicreques comezará ás 10.30 horas na Fundación SGAE coa primeira función escolar da xornada: O Grúfalo, de Carmen Domech. Xusto á mesma hora, pero no Principal, a compañía catalá Fil de Guá amosará a súa montaxe Emporianova.
Ás 11.00 horas, Teatro Escena representará a súa obra Buh, que medo!, unha montaxe sobre os temores que asaltan as persoas nas diferentes etapas da vida. Ás 12 horas, no CSC de Santa Marta, Kalina Teatro estreará Limonardo dá Vento. A axenda terá continuidade pola tarde.
Inauguración dunha mostra en Fonseca
COMPLUTENSE. O Claustro Alto do Colexio de Fonseca acolle hoxe, ás 12.00 horas, a inauguración da exposición As primeiras profesoras da Universidad Complutense de Madrid, que busca dar visibilidade ás primeiras profesoras que exerceron a docencia e a investigación nas distintas facultades da Universidade Complutense de Madrid (UCM).
Festival Ateneo Barroco na Igrexa da Universidade
CONCERTO. O Festival Ateneo Barroco continúa hoxe cunha nova cita na Igrexa da Universidade ás 20.00h titulada Tenebrae. Lamentacións de Delalande, protagonizada pola soprano María Espada e o grupo Collegium Musicum Madrid, baixo a dirección do especialista en corda pulsada Manuel Minguillón.
As entradas poden adquirirse en www.festivalateneobarroco.gal. O programa mergúllase nun dos capítulos máis espirituais da música francesa do Barroco a través das Leçons de ténèbres de Michel Richard de Lalande.
Javier Fraiz presenta ‘Amar/azar’ na Libraría Pedreira
LIBRO. A Libraría Pedreira acolle hoxe, ás 20.00 horas, a presentación da novela ‘Amar/azar’ (Galaxia, 2025), de Javier Fraiz, que estará acompañado polo escritor Alberto Ramos.
Xornalista en Faro de Vigo, do mesmo grupo editorial que EL CORREO GALLEGO, Fraiz gañou en 2019 o XXIX Premio de Xornalismo Xosé Aurelio Carracedo. Na súa faceta como escritor, é autor tamén de Morte no espello (Galaxia, 2022), e do volume de crónicas Abro comijazz (Libros.com, 2020).
