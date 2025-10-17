Santiago
Compostela celebra os 80 anos do actual edificio da Praza de Abastos
Raxoi pon en marcha unha campaña de promoción do mercado como centro de alimentación de proximidade
O edificio que alberga na actualidade a Praza de Abastos cumpre 80 anos, unha efeméride que o Concello de Santiago conmemorará a través dunha campaña que comprende diferentes actividades ao longo dos próximos meses. O edil de Mercados, Xan Duro, presentou onte o programa que, baixo o lema ‘80 anos alimentando Compostela’, ten o obxectivo de «reivindicar o papel da Praza de Abastos como centro de alimentación de proximidade». Duro engadiu que tamén se procura achegar a Praza de Abastos a unha nova clientela, «porque é fundamental garantir o relevo xeracional nos postos, pero tamén de quen merca neles».
A xerenta da Praza, Marta Rey, reivindicou que «máis alá de celebrar os 80 anos do actual edificio, a realidade é que a Praza de Abastos de Santiago ten máis de 150 anos de historia, protagonizada por pequenos e pequenas autónomas, xogando un papel fundamental para a economía local, e sendo mesmo un elemento piar na conservación da nosa cultura e do noso idioma».
Exposición e homenaxe ás praceiras
As actividades comenzan hoxe ás 12.30h coa inauguración na Praza de Mazarelos dunha exposición fotográfica. A mostra, comisariada pola investigadora do Cispac, Ruth Varela –tamén presente na rolda de prensa–, fai un repaso en imaxes pola historia do mercado, desde o anterior edificio que estivo en pé ata 1935, ata 1975. Poderase visitar en Mazarelos ata o día 27, e posteriormente quedará instalada na Praza Roxa.
Tras a inauguración da mostra, a Praza de Abastos acollerá un acto no que o Concello recoñecerá a traxectoria de tres persoas vendedoras da Praza. Trátase de María del Carmen Vales Aldrey, de Peixes Maricarmen; Antonio José González Álvarez, da Chacinería Seco, e María del Carmen Rarís García, da terceira xeración de pementeiros da súa familia. As homenaxeadas recibirán un alfinete conmemorativo e participará a Banda Municipal de Música, tal como aconteceu hai 80 anos na estrea do edificio de Joaquín Vaquero Palacios.
Actividades nas próximas semanas
Nas próximas semanas seguirán as actividades, entre as que se inclúe o desenvolvemento de cursos de cociña do Centro Xove na Praza de Abastos, tratando de atraer ao mesmo tempo novos clientes. Os cursos desenvolveranse o 17 de novembro e os días 8, 15, 22 e 29 de decembro de 18 a 21 horas. A inscrición pode facerse a través do correo info@centroxove.com. Ademais, está en marcha unha iniciativa que permitirá que os estudantes que presenten o seu carné accedan a descontos do 10 % sobre o importe da compra e que conta con 23 postos adheridos.
No marco da campaña vaise iniciar tamén o reparto de diferente material promocional entre a clientela da Praza, como bolsas de malla e friameiras reutilizables. As accións promocionais complétanse cunha serie de vídeos sobre a Praza que serán presentados nas próximas semanas, e coa imaxe da campaña.
Xan Duro tamén adiantou que se está a traballar nunha xornada técnica que terá como obxectivo crear unha rede de apoio para reforzar o papel da Praza de Abastos. Está previsto que o acto se celebre en xaneiro, coa participación de representantes da FAO, Justicia Alimentaria, o Observatorio de Dereito á Alimentación, as universidades galegas ou a Rede de municipios pola agroecoloxía.
